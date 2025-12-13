Habertürk
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor: 10 ayda 2 milyon 97 bin 363 yolcu

        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor: 10 ayda 2 milyon 97 bin 363 yolcu

        Türkiye kruvaziyer turizminde 2025 yılı itibarıyla rekor kırdı. Ocak–Kasım döneminde 2 milyon 97 bin 363 yolcu ile kruvaziyer turizmi bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2025 yılı kruvaziyer turizminde rekorlarla dolu bir dönem oldu. 2 milyon yolcuyu aşan bir hacme ulaşmamız, Türkiye'nin uluslararası kruvaziyer rotalarında en çok tercih edilen ülkeler arasına girdiğini gösteriyor. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürüttüğümüz çalışmalar, deniz turizminde nitelikli büyümeyi hızlandırdı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2025 - 12:35 Güncelleme: 13.12.2025 - 12:35
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin kruvaziyer turizminde 2025 yılı itibarıyla ulaştığı yeni rekor seviyeleri değerlendirdi.

        Ocak–Kasım döneminde Türkiye limanlarına yanaşan 1.347 kruvaziyer gemisi ve 2 milyon 97 bin 363 yolcu, ülkemizi kruvaziyer turizminin küresel ölçekte en hızlı büyüyen destinasyonlarından biri hâline getirdi.

        Bakan Ersoy, “2025 yılı kruvaziyer turizminde rekorlarla dolu bir dönem oldu. 2 milyon yolcuyu aşan bir hacme ulaşmamız, Türkiye’nin uluslararası kruvaziyer rotalarında en çok tercih edilen ülkeler arasına girdiğini gösteriyor. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürüttüğümüz çalışmalar, deniz turizminde nitelikli büyümeyi hızlandırdı” dedi.

        Bakan Ersoy, limanların kapasitesinin güçlendirilmesinin kruvaziyer trafiğini doğrudan etkilediğini belirterek, liman altyapılarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yürütülen iş birliğinin bu başarıda önemli payı olduğunu vurguladı.

        KUŞADASI VE İSTANBUL ÖNE ÇIKIYOR

        Kruvaziyer verilerine göre:

        Kuşadası, 11 ayda 611 gemi ile Türkiye’nin en yoğun kruvaziyer limanı oldu. Limana gelen 910 bin transit ve 78 bin indi-bindi yolcuyla toplam yolcu sayısı yaklaşık 990 bine ulaştı. Kuşadası’nın yılı ilk kez 1 milyonun üzerinde yolcu ile kapatması bekleniyor.

        İstanbul, 400 bin transit ve 215 bin indi-bindi olmak üzere 615 bin yolcuya ev sahipliği yaptı. İstanbul’a gelen her 3 yolcudan 1’inin homeport yolcusu olması, kentin kruvaziyer turizmindeki homeport pozisyonunun güçlendiğini ortaya koydu. Geçen yılın aynı döneminde 93 bin 851 olan indi-bindi yolcu sayısının bu yıl 215 bine yükselmesi, dikkat çekici bir artış olarak kayda geçti.

        Bu veriler, Türkiye’nin kruvaziyer turizminde yalnızca gemi ve yolcu sayısıyla değil, yüksek gelir potansiyeline sahip homeport segmentinde de güçlü bir konuma ulaştığını gösteriyor.

        YAYGINLAŞAN KRUVAZİYER GÜZERGÂHI

        Kuşadası ve İstanbul’un yanı sıra Marmaris, Bodrum, Çeşme, Çanakkale, Sinop, Samsun ve Marmaris gibi limanlarda artan gemi trafiği, Türkiye’nin kruvaziyer rotasını coğrafi olarak daha geniş bir alana yayıyor. Bu çeşitlilik hem turistik hareketliliği artırıyor hem de yerel ekonomilere doğrudan katkı sağlıyor.

        Ülke genelinde, geçen yılın aynı dönemine göre sefer sayısı 180 artarak 1.167’den 1.347’ye, toplam yolcu sayısı ise 243 bin artışla 1 milyon 854 bin 364’ten 2 milyon 97 bin 363’e yükseldi. Bu rakamlar, Türkiye kruvaziyer tarihinde bugüne kadar kaydedilen en yüksek yıllık performansa işaret ediyor.

        Bakan Ersoy, kruvaziyer turizmine yönelik çalışmaların ivme kaybetmeden süreceğini belirterek,

        “Türkiye artık kruvaziyer turizminde sadece Akdeniz’in değil, dünyanın da en cazip destinasyonlarından biri. Bu başarıyı sürdürülebilir hâle getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

