        Tartıştığı ailenin 6 yaşındaki çocuğunu bıçakladı | SON DAKİKA HABER

        Tartıştığı ailenin 6 yaşındaki çocuğunu bıçakladı! Bu nasıl vicdan?

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, R.Y. isimli kadın, tartıştığı komşu ailenin 6 yaşındaki oğlu Efecan B.'yi bıçakladı. Efecan B.'nin tedavisi sürerken, gözaltına alınan kadın işlemleri sonrası tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 11:20 Güncelleme: 13.12.2025 - 11:20
        Tartıştığı ailenin 6 yaşındaki çocuğunu bıçakladı!
        Gaziantep'te olay, 3 gün önce Nizip ilçesi Fıstık Kent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan R.Y. isimli kadın, aynı binada oturduğu bir aile ile tartışma yaşadı.

        KAVGA SIRASINDA ÇOCUĞU BIÇAKLADI

        DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi ile R.Y., ailenin oğlu Efecan B.'yi bıçakladı. Küçük çocuk yaralanırken, olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

        SALDIRGAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Görüntülerde; R.Y.'nin küçük çocuğa bağırdığı, ardından kaçmaya çalışan Efecan B.'yi bıçakladığı görülüyor. Efecan B.'nin tedavisi sürerken, gözaltına alınan kadın işlemleri sonrası tutuklandı.

        #gaziantep
        #Son dakika haberler
