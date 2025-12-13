Ermenek ilçesinde keşfedilen ve nesli yüksek tehdit altında olan endemik, baklagiller ailesinden, 'Borcak' cinsine ait yeni bir bitki türü keşfedildi.

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi'nden emekli Prof. Dr. Ahmet Duran tarafından keşfedilen endemik bitkiyle ilgili makale, 3 yıl süren çalışmanın ardından uluslararası bilim dergisi Phytotaxa'da yayımlandı.

Prof. Dr. Duran, “Ermenek borcağının Atina yakınlarında Parnasos Dağı’nda yetişen bir borcak türüne yakın olduğunu tespit ettim. Atina’da yaşayan meslektaşım Prof. Dr. TheophanisConstantinidis ile 2024 yılında iletişime geçtim. Parnasos Dağı’ndan Ermenek borcağına en yakın bitkinin örneklerini toplayarak bana gönderdi. Karşılaştırmalı incelemeler sonucunda Ermenek borcağının bilim dünyası için yeni bir tür olduğuna karar verdik” diye konuştu.

Prof. Dr. Duran, Ermenek borcağının dünyada yalnızca Ermenek ilçesi Görmeli köyü civarında yetiştiğini ve bu nedenle ilçenin adının verildiğini belirtti.

Ermenek borcağının dar bir alanda yayılış gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Duran, “Bitkinin yetişme ortamı çevresindeki tarım alanları, yerleşim yerleri, yeni yolların açılması, hayvan otlatması, yangınlar ve ormanların kesilmesi gibi olumsuz çevresel etkilerin baskısı altındadır. Yeni türün alanda yaklaşık 700 bireyi bulunmaktadır. Ülkemizin dar yayılışlı endemik türlerinden birisi olup dünyada yalnızca bu alanda yetişir. Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kriterlerine göre kritik, çok tehlikede kategorisinde yer alır. Bu bitkinin doğada tükenme riski aşırı derecede yüksektir ve Ermenek borcağı öncelikli korunması gereken türlerimizden birisidir” diye konuştu.