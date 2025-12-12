Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Bak Postacı Geliyor sinemada, Jan Dark'ın Öteki Ölümü sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Bak Postacı Geliyor sinemada, Jan Dark'ın Öteki Ölümü sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Bu hafta sinema, tiyatro, konser ve sergi dünyası dopdolu! Vizyona giren filmler arasında Bak Postacı Geliyor, Oğuzhan Koç ve Ayça Ayşin Turan'ın başrollerini paylaştığı Bugün Güzel öne çıkıyor. Tiyatro sahnesinde Afife ödüllü Toz ve Jan Dark'ın Öteki Ölümü, müzikte Marvel temalı Infinity Saga Concert Experience ile Ana Moura konserleri dikkat çekiyor. Sanatseverler için ise Kolektifin Belleği: İBB Koleksiyonları sergisi kapılarını açıyor. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Bilge Tunçer'e değerlendirdi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2025 - 10:04 Güncelleme: 12.12.2025 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haftanın kültür sanat ajandası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bu hafta vizyona giren filmler arasında Bak Postacı Geliyor öne çıkıyor. Film 1950’lerin sonunda, küçük bir Ege kasabasında yaşayan posta memuru Osman’ın, imkânsız aşkı Gülizar’a kavuşma çabasını konu ediniyor.

        Oğuzhan Koç ve Ayça Ayşin Turan’ın başrollerini paylaştığı Bugün Güzel, sağlıklı yaşamla tanınan bir programcının beyin tümörü teşhisi sonrası hayatı ve umut, neşe ve farkındalık yoluyla yeniden anlam kazanmasını anlatıyor.

        Animasyon, komedi ve fantastik türündeki Tom ve Jerry: Kayıp Pusula, bir müzenin içinde yaşanan kovalamaca sırasında buldukları gizemli bir pusula tarafından başka bir çağa gönderilen Tom ve Jerry'nin maceralarını beyazperdeye taşıyor.

        REKLAM

        Stanley Kubrick'in kült korku klasiği Cinnet (The Shining) bu hafta yeniden vizyonda.

        Komedyen Eva Victor'un yazıp yönettiği ve başrolünü üstlendiği, Barry Jenkins'in yapımcılarından biri olduğu Üzgünüm, Bebeğim, mezun olur olmaz üniversitede öğretim görevlisi olan genç Agnes'in, yaşadığı sarsıcı olayın ardından iyileşme sürecini konu alıyor.

        "Sürünerek, onursuzca yaşamak mı, yoksa sürünmemek, onurunu kaybetmemek ı̇çı̇n ölmek mı̇?" sorusuna yanıt arayan Jan Dark'ın Öteki Ölümü 17 Aralık’ta Moda Sahnesi’nde.

        Kasım 2021’de sahnelenmeye başlayan, Afife Tiyatro Ödüllü Toz, 5. sezonunda da sahnede! Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yazdığı, Hira Tekindor'un yönettiği ve Zerrin Tekindor'un oynadığı tek kişilik kadın oyunu, 17 Aralık'ta Zorlu PSM'de…

        Marvel Sinematik Evreni’nin 23 filmini tek bir geceye sığdıran Marvel Studios’ Infinity Saga Concert Experience, 14 Aralık’ta Volkswagen Arena’da hayranları devasa bir sinematik yolculuğa çıkarıyor. Şef Christian Schumann yönetimindeki İstanbul Film Orkestrası eşliğinde dev ekranda film gösterimi olarak hayat bulacak Infinity Saga ile unutulmaz bir etkinlik vadediyor.

        The Rolling Stones ve Prince gibi efsanelerle iş birliği yaparak fadoyu küresel bir izleyici kitlesine ulaştıran Ana Moura, 18 Aralık Perşembe 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda vereceği konserde Portekiz’in ruhunu taşıyan şarkılarını seslendirecek.

        Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan yüzyıllık sanat birikimini özel bir seçki ile bir araya getiren Kolektifin Belleği: İBB Koleksiyonları başlıklı sergi, 13 Aralık'tan itibaren bir yıl boyunca Artİstanbul Feshane'de görülebilecek. Sergi kapsamında 187 sanatçının 627 eseri, bir yıl boyunca ücretsiz olarak izlenebilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kültür sanat ajandası
        #kültür sanat ajanda
        #Bak Postacı Geliyor
        #Bugün Güzel
        #Oğuzhan Koç
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Annesi, babası ve ağabeyini öldürmüştü! Silahın ses desibelini araştırmış!
        Annesi, babası ve ağabeyini öldürmüştü! Silahın ses desibelini araştırmış!
        Gürcistan'da düşen Herkül uçağıyla ilgili son durum
        Gürcistan'da düşen Herkül uçağıyla ilgili son durum
        3 ay önce evlenip peş peşe öldüler! Bu mutluluk artık yok!
        3 ay önce evlenip peş peşe öldüler! Bu mutluluk artık yok!
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Yol kan gölüne döndü: 4 ölü, 5 yaralı!
        Yol kan gölüne döndü: 4 ölü, 5 yaralı!
        Parkta çocuk cinayeti! Katil 16 maktul 15 yaşında!
        Parkta çocuk cinayeti! Katil 16 maktul 15 yaşında!
        9 üniversiteye yeni rektör atandı
        9 üniversiteye yeni rektör atandı
        Norveç'te Fener destanı!
        Norveç'te Fener destanı!
        Bakan Şimşek tarih verdi
        Bakan Şimşek tarih verdi
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Fenerbahçe'de Anderson Talisca tarihe geçti
        Fenerbahçe'de Anderson Talisca tarihe geçti
        "Kendimi sınırsız hissediyorum"
        "Kendimi sınırsız hissediyorum"
        "Fenerbahçe'den soğuk gecede sıcak skor!"
        "Fenerbahçe'den soğuk gecede sıcak skor!"
        İlginç yılbaşı gelenekleri
        İlginç yılbaşı gelenekleri
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu