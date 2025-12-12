Bak Postacı Geliyor sinemada, Jan Dark'ın Öteki Ölümü sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

Bu hafta vizyona giren filmler arasında Bak Postacı Geliyor öne çıkıyor. Film 1950’lerin sonunda, küçük bir Ege kasabasında yaşayan posta memuru Osman’ın, imkânsız aşkı Gülizar’a kavuşma çabasını konu ediniyor.

Oğuzhan Koç ve Ayça Ayşin Turan’ın başrollerini paylaştığı Bugün Güzel, sağlıklı yaşamla tanınan bir programcının beyin tümörü teşhisi sonrası hayatı ve umut, neşe ve farkındalık yoluyla yeniden anlam kazanmasını anlatıyor.

Animasyon, komedi ve fantastik türündeki Tom ve Jerry: Kayıp Pusula, bir müzenin içinde yaşanan kovalamaca sırasında buldukları gizemli bir pusula tarafından başka bir çağa gönderilen Tom ve Jerry'nin maceralarını beyazperdeye taşıyor.

Stanley Kubrick'in kült korku klasiği Cinnet (The Shining) bu hafta yeniden vizyonda.

Komedyen Eva Victor'un yazıp yönettiği ve başrolünü üstlendiği, Barry Jenkins'in yapımcılarından biri olduğu Üzgünüm, Bebeğim, mezun olur olmaz üniversitede öğretim görevlisi olan genç Agnes'in, yaşadığı sarsıcı olayın ardından iyileşme sürecini konu alıyor.