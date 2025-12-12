Habertürk
        Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı - 12 Aralık Hava Durumu

        Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Batı Karadeniz yağmurlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ise kar yağışlı olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2025 - 07:21 Güncelleme: 12.12.2025 - 07:21
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ankara, Çankırı, Yozgat ve Bingöl çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ankara, Çankırı ve Yozgat'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 14°

        Ankara

        Parçalı Bulutlu

        İzmir

        Güneşli 16°

        Antalya

        Güneşli 18°

        Trabzon

        Yağmurlu 12°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 13°

        Adana

        Güneşli 20°

        Diyarbakır

        Parçalı Bulutlu

        Gaziantep

        Güneşli 11°

        Ağrı

        Bulutlu
        Hava sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzeyli, Karadeniz'de güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        BURSA °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ÇANAKKALE °C, 16°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 9°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 15°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 16°C

        Az bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 15°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 12°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Ankara, Çankırı ve Yozgat çevrelerinin hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        ANKARA °C, 8°C

        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmurlu

        ESKİŞEHİR °C, 8°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KAYSERİ °C, 6°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KONYA °C, 9°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        BOLU °C, 9°C

        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu

        DÜZCE °C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        SİNOP °C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum hariç) aralıklı yağmur ve sağanak, doğusunun iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        AMASYA °C, 10°C

        Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        RİZE °C, 13°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        SAMSUN °C, 14°C

        Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 12°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Bingöl çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 4°C

        Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        KARS °C, 2°C

        Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        MALATYA °C, 9°C

        Çok bulutlu

        VAN °C, 7°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

        BATMAN °C, 9°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR °C, 9°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        GAZİANTEP °C, 12°C

        Çok bulutlu

        MARDİN °C, 8°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

