Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ankara, Çankırı, Yozgat ve Bingöl çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ankara, Çankırı ve Yozgat'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul Parçalı bulutlu 14° Ankara Parçalı Bulutlu 9° İzmir Güneşli 16° Antalya Güneşli 18° Trabzon Yağmurlu 12° Bursa Parçalı bulutlu 13° Adana Güneşli 20° Diyarbakır Parçalı Bulutlu 9° Gaziantep Güneşli 11° Ağrı Bulutlu 2°

Hava sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzeyli, Karadeniz'de güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 16°C Az bulutlu AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Ankara, Çankırı ve Yozgat çevrelerinin hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmurlu ESKİŞEHİR °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu KAYSERİ °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu KONYA °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. BOLU °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu DÜZCE °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı SİNOP °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum hariç) aralıklı yağmur ve sağanak, doğusunun iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. AMASYA °C, 10°C Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı RİZE °C, 13°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı SAMSUN °C, 14°C Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı TRABZON °C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Bingöl çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.