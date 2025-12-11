Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD ile Japonya'dan ortak tatbikat | Dış Haberler

        ABD ile Japonya'dan ortak tatbikat

        Çin ile Rusya Hava Kuvvetlerinin ortak tatbikatının ardından ABD ile Japonya hava tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta nükleer kapasiteli B-52 stratejik bombardıman uçaklarının da yer aldığı aktarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 18:31 Güncelleme: 11.12.2025 - 18:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD ile Japonya'dan ortak tatbikat
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD, Japonya ile yaptığı ortak hava tatbikatında, nükleer kapasiteli B-52 stratejik bombardıman uçaklarını havalandırdı.

        Japon basın kuruluşu Nikkei Asia'nın haberine göre, ABD ve Japonya'nın hava kuvvetleri Japon Denizi (Doğu Denizi) üzerinde ortak tatbikat yaptı.

        Tatbikatta ABD Hava Kuvvetlerine ait nükleer kapasiteli iki B-52 stratejik bombardıman uçağının yanı sıra Japonya'ya ait üçer F-35 ve F-15 jetleri de kullanıldı.

        Japonya Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Bu ikili tatbikat, Japonya ve ABD'nin statükoda tek taraflı ve güç kullanarak yapılacak değişikliklere müsamaha göstermeme konusundaki güçlü iradesini teyit etmektedir." ifadesi kullanıldı.

        REKLAM

        Tatbikat, Japonya ve Çin arasında gerilimin tırmandığı dönemde yapıldı.

        Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinjiro, 7 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında, Çin'in uçak gemilerinde kullanılan J-15 jetlerinin uluslararası sularda, Japon F-15'lerine iki kez radar kilidi attığını öne sürmüştü.

        Çin Halk Kurtuluş Ordusu Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Vang Şüemıng, yaptığı yazılı açıklamada, bölgede normal uçuş eğitimleri yapıldığını belirterek iddiayı reddetmişti.

        Japonya ayrıca Çin ile Rusya Hava Kuvvetlerinin 9 Aralık'ta Doğu Çin Denizi ve Pasifik Okyanusu'nun batı bölgeleri üzerinde yaptığı ortak hava devriyesini, kendi ulusal güvenliği açısından "endişe verici" gördüğünü açıklamıştı.

        Gerginliğin, iki ülke arasında Japon Başbakan Takaiçi Sanae'nin Tayvan'a askeri müdahale ihtimalini gündeme getiren sözlerinin yol açtığı diplomatik gerilimin sürdüğü döneme denk gelmesi dikkati çekmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #Japonya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        11 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        11 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Danıştay'dan AIDS tazminatı kararı
        Danıştay'dan AIDS tazminatı kararı
        Korkunç iddia! Hademe, müdürü zehirledi
        Korkunç iddia! Hademe, müdürü zehirledi
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        NATO lideri: Rusya'nın hedefi Avrupa, savaş kapımızda
        NATO lideri: Rusya'nın hedefi Avrupa, savaş kapımızda
        6 öğrenciye 'Cinsel istismar'dan öğretmene 130 yıl hapis!
        6 öğrenciye 'Cinsel istismar'dan öğretmene 130 yıl hapis!
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        İşyeri ruhsatları yönetmeliği değişti
        İşyeri ruhsatları yönetmeliği değişti
        Baraj gölü çekilince ortaya çıktı, korumaya alındı
        Baraj gölü çekilince ortaya çıktı, korumaya alındı
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        Tahvil ve hisse fonu zamanı