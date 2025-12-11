Habertürk
        NATO lideri Rutte'den müttefik ülkelere: Rusya'nın hedefi Avrupa, savaş kapımızda

        NATO lideri Rutte'den müttefik ülkelere: Rusya'nın hedefi Avrupa, savaş kapımızda

        NATO Genel Sekreteri Rutte, Rusya'nın savaşı Avrupa topraklarına getirdiğini ve bir sonraki hedefinin Avrupa olacağını öne sürerek, "Çatışma kapımızda. Rusya, savaşı Avrupa'ya geri getirdi. Ve biz hazırlıklı olmalıyız. Çoğu kişi zamanın lehimize olduğunu düşünüyor ama bu doğru değil" dedi.

        Giriş: 11.12.2025 - 16:10 Güncelleme: 11.12.2025 - 16:10
        NATO lideri: Rusya'nın hedefi Avrupa, savaş kapımızda
        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte müttefik ülkelere uyarılarda bulundu.

        Rutte, Rusya'nın "büyükbabalarımızın ve büyük büyükbabalarımızın yaşadığı savaş ölçeğinde" bir savaş başlatmasını önlemek için savunma çabalarını artırmaları çağrısında bulundu.

        Almanya'nın başkenti Berlin'de yaptığı konuşmada Rutte, askeri ittifakın çok sayıda müttefikinin Rusya'nın Avrupa'ya yönelik tehdidinin aciliyetini hissetmediğini ve geçmiş nesillerin yaşadığı ölçekte bir savaşı önlemek için savunma harcamalarını ve üretimini hızla artırmaları gerektiğini söyledi:

        "Rusya'nın bir sonraki hedefi biziz. Çok fazla kişinin sessizce kayıtsız kaldığından korkuyorum. Çok fazla kişi aciliyeti hissetmiyor. Ve çok fazla kişi zamanın bizim lehimizde olduğuna inanıyor. Öyle değil. Harekete geçme zamanı şimdi"

        Rutte, "Çatışma kapımızda. Rusya, savaşı Avrupa'ya geri getirdi. Ve biz hazırlıklı olmalıyız" derken, Rusya'nın beş yıl içinde NATO'ya karşı askeri güç kullanmaya hazır olabileceğini söyledi.

