Yeğen katili! 3 kişiye kurşun yağdırdı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde emlakçı İlhan S. (58), 2 yeğeni ve eniştesini tabancayla vurup, cami avlusunda göğsüne ateş ederek intihara kalkıştı.

DHA'nın haberine göre yeğeni Deniz Şişman (39) yaşamını yitirirken, İlhan S. ile diğer yeğeni ve eniştesi tedaviye alındı.

DEHŞET SAÇTI, ARDINDAN KENDİNİ VURDU

Olay, saat 10.30 sıralarında Saray Mahallesi'nde meydana geldi. İlhan S., yeğeni M.Ş.'yi (36) evinde tabancayla vurup, Yunus Emre Caddesi'nde yeğenleri ile ortaklığı bulunan emlak ofisine gitti.

İlhan S., önce yeğeni Deniz Şişman'ı, ardından ofisin önünde oturan eniştesi Ş.Ş.'yi (65) tabancayla vurdu. Emlak ofisinden çıkıp, arka sokaktaki Çelikler Süleymaniye Camii'nin avlusuna giden İlhan S., burada aynı tabancayla göğsüne ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerlerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 4 yaralı, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Deniz Şişman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

PAYLAŞIMI TÜYLER ÜRPETTİ

Olay öncesi İlhan S.'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eniştesi ve yeğenlerini suçlayıp, yakınlarından helallik istediği ortaya çıktı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.