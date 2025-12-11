Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
Trendyol Süper Lig'de 15. hafta geride kalırken, şampiyonluk yarışı da kıyasıya devam ediyor... Galatasaray 36 puanla zirvede yer alıyor. Trabzonspor 34 puanla ikinci, Fenerbahçe ise 33 puanla üçüncü basamakta bulunuyor. Zirve mücadelesinin nefes kestiği Süper Lig'de 15. hafta sonrası şampiyonluk oranları yeniden güncellendi. İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları...
Giriş: 11.12.2025 - 10:50 Güncelleme: 11.12.2025 - 10:50
1
18- FATİH KARAGÜMRÜK: 4000
2
17- EYÜPSPOR: 1000
3
16- KASIMPAŞA: 700
4
15- GENÇLERBİRLİĞİ: 700
5
14- ANTALYASPOR: 700
6
13- KOCAELİSPOR: 700
7
12- KAYSERİSPOR: 700
8
11- KONYASPOR: 700
9
10- ÇAYKUR RİZESPOR: 400
10
9- ALANYASPOR: 400
11
8- BAŞAKŞEHİR: 400
12
7- GAZİANTEP FK: 200
13
6- GÖZTEPE: 200
14
5- SAMSUNSPOR: 150
15
4- BEŞİKTAŞ: 90