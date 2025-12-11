Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

        Trendyol Süper Lig'de 15. hafta geride kalırken, şampiyonluk yarışı da kıyasıya devam ediyor... Galatasaray 36 puanla zirvede yer alıyor. Trabzonspor 34 puanla ikinci, Fenerbahçe ise 33 puanla üçüncü basamakta bulunuyor. Zirve mücadelesinin nefes kestiği Süper Lig'de 15. hafta sonrası şampiyonluk oranları yeniden güncellendi. İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2025 - 10:50 Güncelleme: 11.12.2025 - 10:50
        1

        18- FATİH KARAGÜMRÜK: 4000

        2

        17- EYÜPSPOR: 1000

        3

        16- KASIMPAŞA: 700

        4

        15- GENÇLERBİRLİĞİ: 700

        5

        14- ANTALYASPOR: 700

        6

        13- KOCAELİSPOR: 700

        7

        12- KAYSERİSPOR: 700

        8

        11- KONYASPOR: 700

        9

        10- ÇAYKUR RİZESPOR: 400

        10

        9- ALANYASPOR: 400

        11

        8- BAŞAKŞEHİR: 400

        12

        7- GAZİANTEP FK: 200

        13

        6- GÖZTEPE: 200

        14

        5- SAMSUNSPOR: 150

        15

        4- BEŞİKTAŞ: 90

        16

        3- TRABZONSPOR: 6

        17

        2- FENERBAHÇE: 2.35

        18

        1- GALATASARAY: 1.60

