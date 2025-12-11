ABD, İngiltere ve Avustralya, ortak güvenlik anlaşması AUKUS için çalışmaları hızlandıracak

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles'ın ABD'nin başkenti Washington'daki görüşmesine ilişkin ortak açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, görüşmede AUKUS anlaşmasına bağlılıklarını yineleyen bakanlar, işbirliğinin uzun vadeli başarıya ulaşabilmesi için sürecin hızlandırılması ve kısa vadeli savaş hedeflerine odaklanılması konusunda mutabık kaldı.

Bakanlar, üç ülkenin ortaklığında idare edilen bir denizaltı sanayi üssünü desteklemek amacıyla gerekli altyapı ve işgücünün temini için "tam gaz ilerleme" kararı aldı.

AUKUS anlaşması

ABD ve İngiltere'nin teknoloji transferi aracılığıyla Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosu oluşturmasını hedefleyen AUKUS anlaşması, Eylül 2021'de imzalanmıştı.

Proje önce Avustralya ve Fransa arasında imzalanmış, daha sonra Avustralya, ABD ve Birleşik Krallık'la anlaşmaya karar vermiş ve bu sebeple Fransa ile ABD arasında diplomatik bir kriz yaşanmıştı.

Ülkelerin İngilizcedeki isimlerinin kısaltmasından oluşan "AUKUS" adlı güvenlik anlaşması uyarınca South Australia eyaletinin başkenti Adelaide'deki tersanelerde nükleer enerjiyle çalışan en az 8 denizaltı inşa edilecek.