Samsun'da okul turnuvasında öğretmeni darbeden 2 öğrenci yakalandı
Samsun'un Canik ilçesinde halı sahada oynanan Gülizar-Hasan Yılmaz Spor Lisesi–Atakum Anadolu Lisesi maçında çıkan tartışma büyüdü. İddiaya göre sahaya inen bazı öğrenciler Beden Eğitimi Öğretmeni B.Z.'yi darbetti. Kaşında kanama ve elinde kırık tespit edilen öğretmen hastaneye kaldırılırken, polis "suça sürüklenen çocuk" statüsündeki 2 öğrenciyi gözaltına aldı
Samsun'un Canik ilçesinde okul turnuvasında sahaya inerek öğretmeni darbettiği iddia edilen 2 öğrenci gözaltına alındı.
İddiaya göre, Canik ilçesinde bulunan halı sahada, Gülizar-Hasan Yılmaz Spor Lisesi ile Atakum Anadolu Lisesi arasında oynanan okullar arası futbol turnuvasında, futbolcular arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın yaşandığı sırada bazı öğrenciler, sahaya inerek Gülizar-Hasan Yılmaz Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni B.Z'yi (53) darbetti.
Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan B.Z'nin yapılan muayenesinde sağ kaş üzerinde kanama ve elinde kırık bulunduğu tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu öğrenci oldukları belirlenen 2 suça sürüklenen çocuk gözaltına alındı.