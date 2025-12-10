Habertürk
Habertürk
        Marketin temizlik görevlisinin bulduğu 60 bin dolar polise teslim edildi

        Marketin temizlik görevlisinin bulduğu 60 bin dolar polise teslim edildi

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir marketin temizlik görevlisi, ağaç dibinde bulduğu kargo poşetindeki 60 bin doları yetkililere bildirip polise teslim etti. Paranın sahibi aranıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 19:34 Güncelleme: 10.12.2025 - 19:42
        Bulduğu 60 bin doları polise teslim etti
        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir zincir marketin temizlik görevlisi tarafından kargo paketi içinde bulunan 60 bin dolar para polise teslim edildi. Polis, paranın sahibini bulmak için çalışma başlattı.

        Bayramoğlu Mahallesi Plaj Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir zincir markette temizlik görevlisi olarak çalışan İ.A., sabah saatlerinde temizlik yaptığı sırada market önündeki ağacın dibine bırakılmış bir kargo poşetini fark etti.

        POLİSE TESLİM ETTİ

        Poşeti çöpe atmak üzere eline alan İ.A., içinde para olduğunu görünce durumu çalıştığı marketin yetkililerine haber verdi. Market yetkilisi de içi para dolu poşetini Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Amirliği’ne teslim etti.

        Polis ekibi poşet içerisindeki 60 bin dolar paranın sahibini bulmak için çalışma başlattı.

        #Darıca
        #kocaeli
        #haberler
