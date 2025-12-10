Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Bir ilk gerçekleşti... İtalyan mutfağı UNESCO listesinde

        İtalyan mutfağı UNESCO listesinde

        UNESCO, İtalyan mutfağını 'somut olmayan kültürel miras' olarak tanıdı. Makarnadan pizzaya, tiramisudan espressoya uzanan ve dünyada pek çok lezzetiyle öne çıkan olan İtalyan mutfağı, UNESCO tarafından tanınan ilk mutfak oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2025 - 16:31 Güncelleme: 10.12.2025 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        İtalyan mutfağı UNESCO listesinde
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UNESCO, İtalyan mutfağını resmen kültürel bir değer olarak tanıdığını açıkladı.

        Delhi’deki UNESCO genel kurulunda yapılan duyuruya göre, makarnadan mozzarellaya, pizzadan tiramisuya, espressodan risottoya uzanan tüm İtalyan mutfağı artık UNESCO’nun “somut olmayan kültürel miras” listesinde yer alıyor.

        Napoli pizzası yapımı ve opera söyleme sanatı gibi 21 geleneğiyle listede bulunan İtalya, böylelikle ulusal mutfağı tamamen tanınan ilk ülke oldu.

        REKLAM

        Duyurudan kısa süre sonra Instagram’da bir video paylaşan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, “Bu tanıma bizi ve kimliğimizi onurlandırıyor. Biz İtalyanlar için mutfak sadece tariflerden ibaret değildir; kültür, gelenek, emek ve zenginliktir” dedi.

        Meloni hükümeti, Ekim 2022’de iktidara gelmesinin ardından UNESCO başvurusu için harekete geçmiş ve resmi dosyayı beş ay sonra sunmuştu. Başvuruda İtalyan mutfağı; kültür, günlük yaşam ve aile yapısıyla bütünleşen bir sosyal ritüel olarak tanımlandı.

        UNESCO açıklamasında İtalyan mutfağı “mutfak geleneklerinin kültürel ve sosyal bir harmanı” olarak nitelendirilerek, bu geleneğin insanların kendilerine ve başkalarına özen göstermelerine, sevgiyi ifade etmelerine ve kültürel köklerini keşfetmelerine olanak sağladığı vurgulandı.

        Ayrıca sofrayı paylaşmanın, tarif aktarmanın ve nesiller arası bağ kurmanın bu kültürün temel parçaları olduğu belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İtalya mutfağı
        #UNESCO listesi
        #unesco
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Her biri 20 litre! Tam 3 bin 650 bidon... Hepsine su karıştırılmış!
        Her biri 20 litre! Tam 3 bin 650 bidon... Hepsine su karıştırılmış!
        Dövdüğü eşini öldü zanneden adam yakalandı!
        Dövdüğü eşini öldü zanneden adam yakalandı!
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        Evde temizlik yaparken fenalaşıp hayatını kaybetti!
        Evde temizlik yaparken fenalaşıp hayatını kaybetti!
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"
        Yoğun rekabet nedeniyle kaskoda fiyat artmadı
        Yoğun rekabet nedeniyle kaskoda fiyat artmadı
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        O sanığa 100 yıl 6 ay hapis istemi
        O sanığa 100 yıl 6 ay hapis istemi
        Avustralya sosyal medyaya 16 yaş sınırı getiriyor
        Avustralya sosyal medyaya 16 yaş sınırı getiriyor
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        Faizde indirim mevsimi! 2025'in son kararları açıklanıyor
        Faizde indirim mevsimi! 2025'in son kararları açıklanıyor
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İstanbul'da dehşet! Sokakta tartıştığı ev sahibini öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Sokakta tartıştığı ev sahibini öldürdü!
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        "Senden boşanmak iyi geldi"
        "Senden boşanmak iyi geldi"
        Bıçakları çekip evleri ateşe verdiler! Kanlı komşu kavgası!
        Bıçakları çekip evleri ateşe verdiler! Kanlı komşu kavgası!
        Tedesco, Brann maçı öncesi kötü haberi verdi!
        Tedesco, Brann maçı öncesi kötü haberi verdi!
        "En büyük hayal kırılığı..."
        "En büyük hayal kırılığı..."
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Galatasaray'ın ikinci yarı kabusu!
        Galatasaray'ın ikinci yarı kabusu!