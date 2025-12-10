UNESCO, İtalyan mutfağını resmen kültürel bir değer olarak tanıdığını açıkladı.

Delhi’deki UNESCO genel kurulunda yapılan duyuruya göre, makarnadan mozzarellaya, pizzadan tiramisuya, espressodan risottoya uzanan tüm İtalyan mutfağı artık UNESCO’nun “somut olmayan kültürel miras” listesinde yer alıyor.

Napoli pizzası yapımı ve opera söyleme sanatı gibi 21 geleneğiyle listede bulunan İtalya, böylelikle ulusal mutfağı tamamen tanınan ilk ülke oldu.

Duyurudan kısa süre sonra Instagram’da bir video paylaşan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, “Bu tanıma bizi ve kimliğimizi onurlandırıyor. Biz İtalyanlar için mutfak sadece tariflerden ibaret değildir; kültür, gelenek, emek ve zenginliktir” dedi.

Meloni hükümeti, Ekim 2022’de iktidara gelmesinin ardından UNESCO başvurusu için harekete geçmiş ve resmi dosyayı beş ay sonra sunmuştu. Başvuruda İtalyan mutfağı; kültür, günlük yaşam ve aile yapısıyla bütünleşen bir sosyal ritüel olarak tanımlandı.