        Galatasaray'ın ikinci yarı kabusu: Yenilen son 6 golde aynı tablo! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın ikinci yarı kabusu: Yenilen son 6 golde aynı tablo!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya mağlup olan Galatasaray'da son dönemin dikkat çeken tablosu değişmedi. Sarı-kırmızılılar son dönemde olduğu gibi yine bir maçın ikinci yarısında kalesini gole kapatamadı

        Giriş: 10.12.2025 - 11:41 Güncelleme: 10.12.2025 - 11:41
        Galatasaray'ın ikinci yarı kabusu!
        Galatasaray son dönemde rakip kadar kendisiyle de mücadele ediyor. Sarı-kırmızılılar maçlara iyi başlasa da iyi bitirmekte zorlanıyor; özellikle ikinci yarıda bambaşka bir görüntü sergiliyor.

        Son dönemde sakatlık ve cezalılarla da boğuşan Okan Buruk kulübesinde oyuna atabileceği oyuncu bulamazken ikinci yarılardaki düşüşün faturası da pahalıya patlıyor.

        Sarı-kırmızılıların kalesinde gördüğü son altı golün tamamı maçların 55. dakikasından sonra geldi. İstatistikler, sarı-kırmızılı takımın özellikle 55–75 dakikaları arasında savunma bütünlüğünü kaybettiğini ortaya koyuyor.

        Gençlerbirliği ve Samsunspor maçlarında farklı öne geçen Galatasaray yediği gollerle rakibini oyuna ortak etmişti. Fenerbahçe derbisinde ise bu kez uzatma dakikaları sorun oldu; Jhon Duran’ın 90+4’teki golü derbinin kaderini belirledi.

        Son olarak Monaco deplasmanında Balogun’un 68. dakikadaki golü, sarı-kırmızılıların ikinci yarıda yaşadığı kırılganlığı bir kez daha gözler önüne serdi. Uğurcan Çakır’ın sakatlığı sonrası savunma yerleşiminde yaşanan kısa süreli aksama golle sonuçlandı.

        Sarı-kırmızılı takımın resmi müsabakalarda yediği son altı golün tamamı 55. dakikadan sonra gelirken, bu tablo teknik heyetin gündemine oturdu.

        Sarı-kırmızılıların yediği gollerin tamamının 55. dakikadan sonra gelmesi, takımın maç sonlarını eskisi kadar güçlü oynayamadığını ortaya koyuyor. Hem fiziksel yorgunluk hem de savunma konsantrasyonunun dağılışı, son skorların belirleyici unsuru hâline geldi.

