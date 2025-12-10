Galatasaray'ın ikinci yarı kabusu: Yenilen son 6 golde aynı tablo!

Galatasaray son dönemde rakip kadar kendisiyle de mücadele ediyor. Sarı-kırmızılılar maçlara iyi başlasa da iyi bitirmekte zorlanıyor; özellikle ikinci yarıda bambaşka bir görüntü sergiliyor.

Son dönemde sakatlık ve cezalılarla da boğuşan Okan Buruk kulübesinde oyuna atabileceği oyuncu bulamazken ikinci yarılardaki düşüşün faturası da pahalıya patlıyor.

Sarı-kırmızılıların kalesinde gördüğü son altı golün tamamı maçların 55. dakikasından sonra geldi. İstatistikler, sarı-kırmızılı takımın özellikle 55–75 dakikaları arasında savunma bütünlüğünü kaybettiğini ortaya koyuyor. Gençlerbirliği ve Samsunspor maçlarında farklı öne geçen Galatasaray yediği gollerle rakibini oyuna ortak etmişti. Fenerbahçe derbisinde ise bu kez uzatma dakikaları sorun oldu; Jhon Duran’ın 90+4’teki golü derbinin kaderini belirledi.

Son olarak Monaco deplasmanında Balogun’un 68. dakikadaki golü, sarı-kırmızılıların ikinci yarıda yaşadığı kırılganlığı bir kez daha gözler önüne serdi. Uğurcan Çakır’ın sakatlığı sonrası savunma yerleşiminde yaşanan kısa süreli aksama golle sonuçlandı. Sarı-kırmızılı takımın resmi müsabakalarda yediği son altı golün tamamı 55. dakikadan sonra gelirken, bu tablo teknik heyetin gündemine oturdu.