Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da akılalmaz olay! 1 dakikada 4 motosiklet! Çocuk hırsızlar | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Akılalmaz olay! 1 dakikada 4 motosiklet! Çocuk hırsızlar!

        Adana'da, yüzlerini kapüşonla gizleyen suça sürüklenen 4 çocuk, kepengini zorlayarak girdikleri galerideki 4 motosikleti 1 dakikada çalıp, kaçtı. Polis tarafından saklandıkları evlerde yakalanan şüpheliler, tutuklandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 11:16 Güncelleme: 10.12.2025 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akılalmaz olay! 1 dakikada 4 motosiklet! Çocuk hırsızlar!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da olay, 30 Kasım’da saat 06.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Girne Bulvarı’nda meydana geldi.

        YÜZLERİNİ GİZLEDİLER

        Yüzlerini kapüşonla gizleyen M.H. (14), B.K. (15), E.K. (14) ve İ.A. (15), bir motosiklet galerisinin önüne geldi.

        KEPENGİ ZORLAYIP İÇERİ GİRDİLER

        DHA'daki habere göre otomatik kepengi zorlayarak aralayıp, yaklaşık 20-25 santim oluşturan aralıktan şüphelilerden biri, sürünerek mağazaya girdi.

        BEĞENDİKLERİNİ ÇALDILAR

        Şüphelinin, kontrol kumandasından kepengi açmasıyla diğerleri de içeri girdi. Koşarak içeride keşif yapan şüpheliler, beğendikleri motosikletleri çalıştırdı. 1 dakikada çaldıkları motosikletlerle dışarı çıkan şüpheliler, bölgeden ayrıldı.

        REKLAM

        İŞ YERİ SAHİBİ POLİSİ ARADI

        Şüphelilerin mağazaya girmesi ve hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Mağazaya geldiğinde hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi.

        EVLERİNDE YAKALANDILAR

        Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yüreğir ilçesinde saklandıkları evlere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 4 şüpheliyi de gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çaldıkları motosikletler de ele geçirildi.

        4 ÇOCUK HIRSIZ DA TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.H., B.K., E.K. ve İ.A. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Motosikletler ise sahibine teslim edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adana
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da dehşet! Sokakta tartıştığı ev sahibini öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Sokakta tartıştığı ev sahibini öldürdü!
        Anne çocuğun ağzını bantlayıp darp ettiler! Evde gasp dehşeti!
        Anne çocuğun ağzını bantlayıp darp ettiler! Evde gasp dehşeti!
        2 yıl kaçtı defalarca bıçaklandı! 8 defa kalbi durdu! Gülhan'ı koruyamadık!
        2 yıl kaçtı defalarca bıçaklandı! 8 defa kalbi durdu! Gülhan'ı koruyamadık!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        TURKOVAC'ın mimarlarından yeni müjde! KKKA'ya yerli aşı geliyor
        TURKOVAC'ın mimarlarından yeni müjde! KKKA'ya yerli aşı geliyor
        "Senden boşanmak iyi geldi"
        "Senden boşanmak iyi geldi"
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Kan donduran olay... Avukat annesini öldürdü!
        Kan donduran olay... Avukat annesini öldürdü!
        "En büyük hayal kırılığı..."
        "En büyük hayal kırılığı..."
        Enflasyon hesabı değişiyor
        Enflasyon hesabı değişiyor
        Taksim neden Taksim?
        Taksim neden Taksim?
        Yeni yılda para biriktirmek için 7 tavsiye!
        Yeni yılda para biriktirmek için 7 tavsiye!
        G.Saray Stade Louis'te kayıp!
        G.Saray Stade Louis'te kayıp!
        Usta isimlerden Galatasaray maçı için flaş yorum!
        Usta isimlerden Galatasaray maçı için flaş yorum!
        Orta ve Doğu Karadeniz için önemli uyarı!
        Orta ve Doğu Karadeniz için önemli uyarı!
        Trump'tan Biden dönemine ait iddia
        Trump'tan Biden dönemine ait iddia
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Özel harekat polisinin şehit edilmesinde 5 gözaltı!
        Özel harekat polisinin şehit edilmesinde 5 gözaltı!