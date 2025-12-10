Adana'da olay, 30 Kasım’da saat 06.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Girne Bulvarı’nda meydana geldi.

YÜZLERİNİ GİZLEDİLER

Yüzlerini kapüşonla gizleyen M.H. (14), B.K. (15), E.K. (14) ve İ.A. (15), bir motosiklet galerisinin önüne geldi.

KEPENGİ ZORLAYIP İÇERİ GİRDİLER

DHA'daki habere göre otomatik kepengi zorlayarak aralayıp, yaklaşık 20-25 santim oluşturan aralıktan şüphelilerden biri, sürünerek mağazaya girdi.

BEĞENDİKLERİNİ ÇALDILAR

Şüphelinin, kontrol kumandasından kepengi açmasıyla diğerleri de içeri girdi. Koşarak içeride keşif yapan şüpheliler, beğendikleri motosikletleri çalıştırdı. 1 dakikada çaldıkları motosikletlerle dışarı çıkan şüpheliler, bölgeden ayrıldı.

REKLAM

İŞ YERİ SAHİBİ POLİSİ ARADI

Şüphelilerin mağazaya girmesi ve hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Mağazaya geldiğinde hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi.

EVLERİNDE YAKALANDILAR

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yüreğir ilçesinde saklandıkları evlere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 4 şüpheliyi de gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çaldıkları motosikletler de ele geçirildi.