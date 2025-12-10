Akılalmaz olay! 1 dakikada 4 motosiklet! Çocuk hırsızlar!
Adana'da, yüzlerini kapüşonla gizleyen suça sürüklenen 4 çocuk, kepengini zorlayarak girdikleri galerideki 4 motosikleti 1 dakikada çalıp, kaçtı. Polis tarafından saklandıkları evlerde yakalanan şüpheliler, tutuklandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı
Adana'da olay, 30 Kasım’da saat 06.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Girne Bulvarı’nda meydana geldi.
YÜZLERİNİ GİZLEDİLER
Yüzlerini kapüşonla gizleyen M.H. (14), B.K. (15), E.K. (14) ve İ.A. (15), bir motosiklet galerisinin önüne geldi.
KEPENGİ ZORLAYIP İÇERİ GİRDİLER
DHA'daki habere göre otomatik kepengi zorlayarak aralayıp, yaklaşık 20-25 santim oluşturan aralıktan şüphelilerden biri, sürünerek mağazaya girdi.
BEĞENDİKLERİNİ ÇALDILAR
Şüphelinin, kontrol kumandasından kepengi açmasıyla diğerleri de içeri girdi. Koşarak içeride keşif yapan şüpheliler, beğendikleri motosikletleri çalıştırdı. 1 dakikada çaldıkları motosikletlerle dışarı çıkan şüpheliler, bölgeden ayrıldı.
İŞ YERİ SAHİBİ POLİSİ ARADI
Şüphelilerin mağazaya girmesi ve hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Mağazaya geldiğinde hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi.
EVLERİNDE YAKALANDILAR
Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yüreğir ilçesinde saklandıkları evlere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 4 şüpheliyi de gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çaldıkları motosikletler de ele geçirildi.
4 ÇOCUK HIRSIZ DA TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.H., B.K., E.K. ve İ.A. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Motosikletler ise sahibine teslim edildi.