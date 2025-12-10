Çanakkale'de, Barışkent Mahallesi Ege Sokak'taki bir sitede önceki gün oğlu Ö.Y. tarafından kesici bir aletle yaralanan F.Y.G, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

EYLEMİN ARDINDAN İHBARDA BULUNDU

AA'da yer alan habere göre avukat Ö.Y'nin henüz bilinmeyen nedenle kesici aletle yaraladığı annesi F.Y.G, şüphelinin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

AVUKAT VE ÜVEY BABA GÖZALTINA ALINDI

Herhangi bir baroya kaydının bulunmadığı ve psikolojik sorunlarının olduğu öğrenilen Ö.Y. ile önceki akşam yaşanan kavga sonrası evden ayrıldığı bildirilen üvey baba da polis tarafından gözaltına alınmıştı.