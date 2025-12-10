Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Çanakkale haberleri: Kan donduran olay... Avukat annesini öldürdü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Kan donduran olay... Avukat, annesini öldürdü!

        Çanakkale'de, avukat olan Ö.Y. ile annesi F.Y.G. arasında yaşanan tartışma cinayetle bitti. Kesici bir aletle oğlu tarafından yaralanan F.Y.G., tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Ö.Y. ile birlikte kavga sonrası evden ayrılan üvey baba da gözaltına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 08:03 Güncelleme: 10.12.2025 - 08:56
        Çanakkale'de, Barışkent Mahallesi Ege Sokak'taki bir sitede önceki gün oğlu Ö.Y. tarafından kesici bir aletle yaralanan F.Y.G, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        EYLEMİN ARDINDAN İHBARDA BULUNDU

        AA'da yer alan habere göre avukat Ö.Y'nin henüz bilinmeyen nedenle kesici aletle yaraladığı annesi F.Y.G, şüphelinin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

        AVUKAT VE ÜVEY BABA GÖZALTINA ALINDI

        Herhangi bir baroya kaydının bulunmadığı ve psikolojik sorunlarının olduğu öğrenilen Ö.Y. ile önceki akşam yaşanan kavga sonrası evden ayrıldığı bildirilen üvey baba da polis tarafından gözaltına alınmıştı.

