        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Brann deplasmanında - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Brann deplasmanında

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 6. maçında 11 Aralık Perşembe akşamı (yarın) Norveç ekibi Brann'a konuk olacak. Oynadığı 5 maçta 8 puan toplayan sarı-lacivertliler, aynı puandaki rakibini mağlup ederek ilk 8 şansını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, zorlu mücadele öncesi sahaya süreceği kadroyu belirlemeye çalışıyor. İşte Fenerbahçe'nin Brann maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 10.12.2025 - 10:02 Güncelleme: 10.12.2025 - 10:07
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 11 Aralık Perşembe akşamı (yarın) Norveç temsilcisi Brann ile deplasmanda karşılaşacak.

        Norveç'in Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak.

        Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod'un yöneteceği 90 dakikada Erwan Finjean ve Valentin Evrard ise yardımcı hakem olarak görev yapacak.

        UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 8 puan toplayan Fenerbahçe, 20. sırada bulunuyor.

        Kazandığı 2 maçı sahasında oynayan Fenerbahçe, deplasmanda çıktığı 2 maçta ise Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olup, Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kaldı.

        Norveç temsilcisi Brann da sarı-lacivertlilerle benzer bir performans sergiledi. Sahasında oynadığı 2 müsabakada Utrecht'i 1-0, Rangers'ı da 3-0 yenen Brann, deplasmanda ise galibiyet elde edemedi. Lille'e 2-1 kaybeden Norveç temsilcisi, Bologna ile 0-0, PAOK'la da 1-1 berabere kaldı.

        5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Brann, 6 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.

        FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

        Brann maçı öncesinde Fenerbahçe'de 3 eksik isim bulunuyor.

        Ferencvaros karşılaşmasında kırmızı kart görüp 2 maç ceza alan Jhon Duran ile Başakşehir maçında sakatlanan Nelson Semedo ve henüz tam olarak iyileşmeyen Çağlar Söyüncü, Norveç deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

        Bir süredir takımla birlikte çalışan Sebastian Szymanski'nin ise yarınki maçın kadrosunda olması bekleniyor.

        EN-NESYRI YENİDEN 11'E

        Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Brann mücadelesinde yeniden 11'e dönecek.

        Teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynanan RAMS Başakşehir müsabakasına yedek başlayıp daha sonra oyuna dahil olan En-Nesyri'yi yarın ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.

        MAÇ SAATİ YAĞMUR BEKLENİYOR

        Norveç'in genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösterse de mücadelenin oynanacağı Bergen kentinde yarın hava sıcaklığının 8 ile 10 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

        Meteoroloji tahminine göre yarın tüm gün boyunca yağmur yağması da beklentiler arasında.

        FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ:

        Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri

