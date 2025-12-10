Habertürk
Habertürk
        İstanbul'da dehşet! Sokakta tartıştığı ev sahibini öldürdü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        İstanbul'da dehşet! Sokakta tartıştığı ev sahibini öldürdü!

        İstanbul Fatih'te, ev sahibi Recep Hakan Emül, tartıştığı kiracısı tarafından sokak ortasında kalbinden silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan Emül kurtarılamadı. Polis, olay yerinden kaçan katil kiracının yakalanması için çalışmasını sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 10:19 Güncelleme: 10.12.2025 - 11:56
        
        İstanbul'da kan donduran olay Fatih ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Yedikule Mahallesi'nde ev sahibi Recep Hakan Emül'e, dün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle sokakta tartıştığı ismi öğrenilemeyen kiracısı silahla ateş etti.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        AA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbinden vurulan ve ağır yaralanan Emül, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        KATİL KİRACI ARANIYOR

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan kiracının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        "KOMŞUMUZ KALBİNDEN VURULMUŞTU"

        DHA'daki habere göre de evinde yemek yediği sırada silah sesi duyduğunu söyleyen Recep Hakan Emül'ün komşusu Göksel Önal, "Önce çocukların torpil patlattığını sandık. Dışarı çıktığımda yıllardır tanıdığımız arkadaşımız, komşumuz Hakan yerde yatıyordu. Kalbinden vurulmuştu.

        Ne olduğunu anlayamadık. Söylenenlere göre kiracısı tarafından vurulmuş. Kiracısının eşini alıp karakola götürdüler, vuran kişi ise yakalanmadı. Başka yaralı yoktu. Komşu, öldüğünü söyledi ama biz emin olamadık. Kalbinden vurulmuştu" dedi.

