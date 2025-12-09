Habertürk
        Melis İşiten: Boşanma bana iyi geldi

        Melis İşiten: Boşanma bana iyi geldi

        Uraz Kaygılaroğlu, YouTube programında eski eşi Melis İşiten'i ağırladı. İşiten, "Hayatta aldığım en doğru kararlardan biriydi, bana iyi geldi" diyerek boşanma sürecine dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2025 - 19:52 Güncelleme: 09.12.2025 - 19:52
        "Boşanma bana iyi geldi"
        Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ve meslektaşı Melis İşiten, 2014 yılında nikâh masasına oturmuş, 2016'da Ada adını verdikleri kızlarını kucaklarına almışlardı.

        Çift, 2019’da beş yıllık evliliklerini sonlandırmış; boşanmanın ardından ise iletişimlerini koruyarak arkadaşça bir ilişki sürdürmüştü. Kızları Ada için zaman zaman bir araya gelen ikili, birlikte vakit geçirmeye devam etmişti.

        Son olarak Uraz Kaygılaroğlu, YouTube programında eski eşi Melis İşiten’i ağırladı.

        Programın en dikkat çeken anı ise Kaygılaroğlu'nun, "Boşanma size yaradı diyebilir miyiz?" sorusu oldu. İşiten, bu soruya; "Hayatta aldığım en doğru kararlardan biriydi, bana iyi geldi." şeklinde yanıt verdi.

        #Melis İşiten
        #Uraz Kaygılaroğlu
