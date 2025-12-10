Trump'tan Biden dönemine ait iddia: Fed atamalarında otomatik imza kullanıp kullanmadığı incelenecek

ABD Başkanı Donald Trump, Pennsylvania'da düzenlenen mitingde ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniden görevde olduğu 10 ayda sadece ABD değil dünya tarihindeki en büyük yatırımı çektiklerini öne süren Trump, tarifeler sayesinde ülkeye trilyonlarca dolar geldiğini söyledi.

"BİDEN YÖNETİMİNDE FİYATLAR YÜKSELDİ"

Trump, Amerika'yı "daha uygun fiyatlı" hale getirmekten daha büyük bir önceliği olmadığını vurgulayarak, Biden yönetiminde fiyatların yükseldiğini ve ülke tarihinin en yüksek enflasyonunun yaşandığını anlattı.

Kendilerinin ise fiyatları hızla düşürdüğünü ve daha yüksek maaşların ödenmesini sağladığını kaydeden Trump, enflasyonun kontrol altına alındığını ve gerçekten yükselen şeyin "borsa" olduğunu dile getirdi.

Trump, ülkede enerji fiyatlarının da düştüğünü belirterek, ABD'de şu anda her zamankinden çok daha fazla petrol üretildiğini ifade etti.

Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini de sürdüren Trump, "Fed'in kötü bir başkanı var, bir değişiklik yapacağız" dedi.

Trump, Fed Yönetim Kurulu'nda Powell da dahil olmak üzere Biden tarafından imzalanan dört üyenin atamasının "otomatik imza" ile imzalanmış olabileceğini duyduğunu belirterek, bunu inceleyeceklerini söyledi.