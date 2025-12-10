Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Usta isimlerden HT Spor'da Monaco - Galatasaray maçı için flaş yorum! - Futbol Haberleri

        Usta isimlerden HT Spor'da Monaco - Galatasaray maçı için flaş yorum!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fransız ekibi Monaco'ya 1-0 mağlup oldu. HT Spor'da Oğuz Çetin, Mustafa Denizli ve Vedat İnceefe dev maça dair çarpıcı yorumlarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2025 - 01:27 Güncelleme: 10.12.2025 - 01:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Usta isimlerden Galatasaray maçı için flaş yorum!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Monaco'ya deplasmanda 1-0 yenildi.

        Mücadelenin ardından Oğuz Çetin, Mustafa Denizli ve Vedat İnceefe, HT Spor'daki Sine Çakır Heyse'nin sunduğu Dakika 90 programında çarpıcı yorumlarda bulundu.

        Oğuz Çetin: Benim için çok büyük bir hayal kırıklığı. İlk yarı öz güvenle oynayan, oyuna hakim olan bir Galatasaray sahadaydı. Özellikle Monaco'nun baskılar karşısında oyuna hakim olmaya devam etmeleri umut vericiydi. Riskler vardı, duran toplara vurgu yapmıştık, sol kanatı çok etkin kullanabildiklerine dair vurgu yapmıştık. Genel gidişatta oyunun psikolojisi Galatasaray lehine ilerliyordu. Devre arasından sonra sahaya çıkınca bu kadar oyundan düşmek... Oyuncular daha istemeliydi bu maçı. 2. yarı oyun tamamen döndü. Monaco'nun baskısı karşısında direnemedik, topu tutamadık, geçişleri yapamadık.

        Mustafa Denizli: Bu maçın kaybedilme nedeni, seken 2. topların Monaco tarafından alınmasıdır. Hem hücumda hem defansta seken bütün topları Monaco aldı. İngilizler, "Maçı kazanacak takım, 2. topları kazanmalıdır" derler ve bu çok doğru bir yaklaşımdır. Galatasaray ilk yarıda normalin üzerinde bir efor sarf etti. Müthiş yüksek tempolu koşular yaptı, Barış ve Sane ciddi tehlike yarattılar ama Osimhen'i bu akşam gören var mı bilmiyorum. Galatasaray'a geldiğinden beri en pasif maçlarından birisini oynadı. İlkay'ın sahada olması Galatasaray'ın oyun organizasyonu için çok önemli. Bir de Galatasaray'ın son dönemde uğraştığı sakatlık sorunu var. İkinci yarının başındaki görüntüyü oyunun sonunda görsek, "Yoruldu takım" diyeceğiz ama ikinci yarının hemen başında baskıyı yemeye başladı.

        REKLAM

        Vedat İnceefe: Osimhen de hâlâ tam olarak hazır değil. Okan Hoca şu anda rotasyonda sıkıntı yaşıyor. Singo olsaydı, Galatasaray defansif anlamda daha aktif olabilirdi. Belki son dilimde 3'lüye dönüp, daha farklı bir sistemde yapabilirdi. Çok kopuk oynadı Galatasaray.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        G.Saray Stade Louis'te kayıp!
        G.Saray Stade Louis'te kayıp!
        Bakan Fidan: Suriye tüm terör unsurlarından temizlenmeli
        Bakan Fidan: Suriye tüm terör unsurlarından temizlenmeli
        Zelenskiy: Seçimlere hazırım
        Zelenskiy: Seçimlere hazırım
        Putin: Donbas Rus toprağıdır
        Putin: Donbas Rus toprağıdır
        'En tavizsiz mücadele sürecek'
        'En tavizsiz mücadele sürecek'
        Özel harekat polisinin şehit edilmesinde 5 gözaltı!
        Özel harekat polisinin şehit edilmesinde 5 gözaltı!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Serdal Adalı: Bizi tahrik etmesinler!
        Serdal Adalı: Bizi tahrik etmesinler!
        TÜİK enflasyon hesaplama sisteminde değişikliğe gidiyor
        TÜİK enflasyon hesaplama sisteminde değişikliğe gidiyor
        İşte şüphelilerin hakimlik sorgusundaki ifadeleri!
        İşte şüphelilerin hakimlik sorgusundaki ifadeleri!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Mustafa Sandal'dan nafaka dekontu
        Mustafa Sandal'dan nafaka dekontu
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı