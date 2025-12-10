Usta isimlerden HT Spor'da Monaco - Galatasaray maçı için flaş yorum!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Monaco'ya deplasmanda 1-0 yenildi.

Mücadelenin ardından Oğuz Çetin, Mustafa Denizli ve Vedat İnceefe, HT Spor'daki Sine Çakır Heyse'nin sunduğu Dakika 90 programında çarpıcı yorumlarda bulundu.

Oğuz Çetin: Benim için çok büyük bir hayal kırıklığı. İlk yarı öz güvenle oynayan, oyuna hakim olan bir Galatasaray sahadaydı. Özellikle Monaco'nun baskılar karşısında oyuna hakim olmaya devam etmeleri umut vericiydi. Riskler vardı, duran toplara vurgu yapmıştık, sol kanatı çok etkin kullanabildiklerine dair vurgu yapmıştık. Genel gidişatta oyunun psikolojisi Galatasaray lehine ilerliyordu. Devre arasından sonra sahaya çıkınca bu kadar oyundan düşmek... Oyuncular daha istemeliydi bu maçı. 2. yarı oyun tamamen döndü. Monaco'nun baskısı karşısında direnemedik, topu tutamadık, geçişleri yapamadık.

Mustafa Denizli: Bu maçın kaybedilme nedeni, seken 2. topların Monaco tarafından alınmasıdır. Hem hücumda hem defansta seken bütün topları Monaco aldı. İngilizler, "Maçı kazanacak takım, 2. topları kazanmalıdır" derler ve bu çok doğru bir yaklaşımdır. Galatasaray ilk yarıda normalin üzerinde bir efor sarf etti. Müthiş yüksek tempolu koşular yaptı, Barış ve Sane ciddi tehlike yarattılar ama Osimhen'i bu akşam gören var mı bilmiyorum. Galatasaray'a geldiğinden beri en pasif maçlarından birisini oynadı. İlkay'ın sahada olması Galatasaray'ın oyun organizasyonu için çok önemli. Bir de Galatasaray'ın son dönemde uğraştığı sakatlık sorunu var. İkinci yarının başındaki görüntüyü oyunun sonunda görsek, "Yoruldu takım" diyeceğiz ama ikinci yarının hemen başında baskıyı yemeye başladı.