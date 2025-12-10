Habertürk
        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Karadeniz Bölgesi sağanak yağmurlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ise karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacak. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli olması beklendiğinden sel ve su baskınına karşı uyarı yapıldı.

        Giriş: 10.12.2025 - 07:22 Güncelleme: 10.12.2025 - 07:22
        Orta ve Doğu Karadeniz için önemli uyarı!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Kocaeli, Sakarya, Artvin, Batman, Mardin ve Siirt çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        İstanbul

        Bulutlu 12°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 11°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 14°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 19°

        Trabzon

        Yağmurlu 14°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 11°

        Adana

        Kısmen Güneşli 21°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 14°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 15°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli

        Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

