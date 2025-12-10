Ankara'da, apart bir otelde çalışan Gülhan Taş (30), arkadaşıyla yaşadığı Keçiören ilçesindeki evden dün sabah işe gitmek için çıktığında, sokakta kendisini bekleyen Mehmet S. (38) ile karşılaştı. Mehmet S., çıkan tartışmada genç kadını defalarca bıçakladı.

Ağır yaralanan Gülhan Taş, ihbarla adrese çağrılan ambulansla Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadının, 8 kez kalbi durdu. Taş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Mehmet S. ise olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Gülhan Taş'ın ev arkadaşı Aybüke Erdoğan, Mehmet S.'nin 2 yıl önce 3 ay kadar birliktelik yaşadığı Gülhan'ın peşini bırakmadığını ileri sürdü.

Gülhan'ın sürekli adres değiştirdiğini, uzaklaştırma kararı aldırdığını, ancak kurtulamadığını belirten Erdoğan, "En son benim yanıma geldi. Burayı da bulmuş. Dün işe gitmek için çıktığında gözünü, ağzını, kafasını, her yerini parçalamış. Biz bittik. 2 senedir uğraşıyor. Kaç kez uzaklaştırmayı ihlal etti. 7 kez ihlal, bir ceza bile verilmedi" dedi.

"2 YILDIR UZAKLAŞTIRMA DEVAM EDİYOR"

Erdoğan, Gülhan'ın yoğun bakımda 8 kez kalbinin durduğunu anlatarak, "3 aylık bir ilişki yaşadılar altı üstü. 2 senedir bağlantısı kesilmedi. Uzaklaştırma aldı, 2 yıldır uzaklaştırmaları devam ediyor. Sürekli uzaklaştırma kararı aldırdık. Sürekli takip ediyormuş. En sonunda tek yakalamış.

"NELER ÇEKTİĞİNİ BEN BİLİYORUM"

Onun neler çektiğini ben biliyorum, kimse bilmez. Sabah pusuya yatmış. Orada bıçağı almış eline. Boynuna gelmiş. Çok çığlık atmış ama saniyelik, dakikalık gitti. Her yeri kesik bir şekilde yatıyordu" diye konuştu.

"HEP TACİZ ETTİ, EN AĞIR CEZAYI ALSIN"

Erdoğan, Gülhan'ın sürekli kaçtığını belirterek, "Sürekli taciz ediyordu. Batıkent'e taşındı, Batıkent'teki evini buldu. Mamak'a gitti, Mamak'takini buldu. Etlik'tekini buldu, benim burayı buldu. Her yeri buldu. Çorum'daki köydeki evlerini bulmuş, Gülhan daha köydeki ev adresini bilmezken o bulmuş. Hep taciz etti. En ağır cezayı almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ADLİYEYE SEVKİ BEKLENİYOR

Öte yandan emniyette sorgusu süren Mehmet S.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.