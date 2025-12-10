Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Tedesco, Brann maçı öncesi kötü haberi verdi: Kadroda olmayacak! - Futbol Haberleri

        Tedesco, Brann maçı öncesi kötü haberi verdi: Kadroda olmayacak!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Avrupa Ligi'nde oynayacaklar Brann maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tedesco, Marco Asensio'nun maç kadrosunda olmayacağını belirtti. İşte İtalyan teknik adamın açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2025 - 12:46 Güncelleme: 10.12.2025 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tedesco, Brann maçı öncesi kötü haberi verdi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Brann ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Domenico Tedesco, müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu.

        İşte Tedesco'nun açıklamaları:

        “ASENSIO BİZİMLE OLAMAYACAK”

        "Jhon Duran'ın yokluğunda çözümümüz Nesyri olacak. Zaten birçok maçta çözümümüz kendisi olmuştu. Stutgartt karşısında çok iyi bir performans sergiledi. Duran bu maçta oynayamayacak cezalı olduğu için. Bazı kas durumları nedeniyle Masrco Asensio da bizimle birlikte olamayacak yarın. Umarım Konyaspor maçına yetişir. Yarın Talisca ve Nesyri ile birlikte oynayacağız. Bizler bu maça hazırız. Takım iyi bir durumda. Hepimizi bu maçı kazanmak istiyoruz."

        REKLAM

        “TRANSFERDE FIRSAT DOĞARSA BUNU KONUŞURUZ”

        Ara transfer döneminde yapılacak transferle hakkında sorulan bir soru üzerine İtalyan teknik adam "Şu an transferi konuşmak için doğru bir an değil. Transfer penceresi henüz açılmadı. Ben takımımdan çok mutluyum Transfer pazarında bir fırsat olabilir mi diye gözümüz kulağımız tabii ki açık olmalı. Ama ben 'şu oyuncuyu istiyorum' diyen bir hoca değilim. Bu bir tek adam şovu değil, transferde bir fırsat doğarsa başkanımızla ve sportif direktörümüzle bunu konuşuruz. Ben hiçbir zaman net bir şekilde 'bu ismi istiyorum' diyen birisi değilim." yanıtını verdi.

        “BECAO İLE İLGİLİ KONUŞMAM ADİL OLMAZ”

        Tedesco, kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao hakkında detay vermesinin doğru olmadığını vurguladı ve "Becao'nun durumuyla ilgili detay veremem. Bu hiç adil olmaz. Samandıra'da olan her şey aile içinde kalır. Hepimizin Fenerbahçe'nin hedefleri doğrultusunda çalışması gerekiyor. Yarın maçı kazanırsak maç başı puan ortalamamız 2 olacak. İlk hedefimiz ilk 8 içinde grubu bitirmek." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "ELİMDE HER TÜRLÜ ÇÖZÜM VAR"

        "Bizler bu maça hazırız. Takım iyi bir durumda. Takımın enerjisi dışarıdan da gözüküyor. Kazanmak istiyoruz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Plzen maçına bakınca, içinde bulunduğumuz koşulların sıkıntısını çektik, Ferençvaroş maçında da... Norveç veya Türkiye fark etmez, Avrupa maçları üst seviyede oynanıyor. Şanslar yüzde 50 50 oluyor. Her şeyinizi vermelisiniz. Takımım hazız ve elimde her türlü çözüm var."

        "BİZİM HEDEFİMİZ İLK 24"

        "Yarın kazanırsak maç başına ortalam 2 puan oluyor. Bu da iyidir. Maç başı 2 puan ortalaması hedeflerinize ulaşacağınız bir ortalamadır. Bizim hedefimiz ilk 24, sonrasında ise mümkünse ilk 8 ve 2 maç daha az oynamak ama gerekirse o 2 maçı da özgüvenli oynarız. Şu an hedef bu, sonrasını düşünmüyorum."

        “YARIN YEDEK KULÜBESİNDE 4 OYUNCUMUZ OLACAK”

        "Ben genç bir teknik direktörüm ama kendimi bu sektörde tecrübeli hissediyorum Bu 800. basın toplantım olabilir. Bir teknik direktörün işi duruma göre aksiyon almaktır. Ferencvaroş maçında mesela çok eksiğimiz vardı ve sizin de bu durum için çözümler üretmeniz gerekiyor. Takım içerisinde en iyi çözümü bulmamız gerekiyor.. Edson Alvarez'in de bileğinde bir ağrısı var. Szymanski de dizinde ağrı hissetti. Bartuğ da listede olmadığı için yarın bizimle olamayacak. Yarın yedek kulübesinde 4 oyuncumuz olacak. Başakşehir maçı bizim için kötü bir maçtı. Beni o maçta rahatsız eden şey; böylesine zorlu bir deplasman maçına eğer öne geçiyorsanız 3 puanı alabilmeniz lazım. Duygusal kontrolümüzün olması gerekiyor. Sahada biraz çete gibi olmamız gerekiyor. Bunu pozitif anlamda söylüyorum, sarı kart görmemiz anlamında söylemiyorum"

        "HERKESİN AYIK OLMASI GEREKİYOR"

        "Brann fiziksel bir takım olmasının yanısıra çok iyi baskı yapan bir takım. Baskı üzerine oynayan bir takım. Maçlarını izlediğimizde agresif şekilde baskı yapıyorlar. Rakip sahada top kazanma yüzdeleri yüksek. İskandinav ve uzun boylu oyuncular ve merkezdeki oyuncuları teknik, akıllı, sakin, baskı altında stres hissetmeyen oyuncular. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Bizim de saklanacak bir şeyimiz yok. Sahaya karakter koymak ve oyunumuzu oynamak gerekiyor. Baskılarını kırmak için her şeye ihtiyacımız var. Herkesin ayık olması gerekiyor. Sahaya koyacağımız karakter ve tempoyla puanları alıp döneceğiz. Hedefimiz bu."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye mesajı
        Terörsüz Türkiye mesajı
        İstanbul'da dehşet! Sokakta tartıştığı ev sahibini öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Sokakta tartıştığı ev sahibini öldürdü!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        Mide küçültme ameliyatı sonrası ölüme ilişkin 2 doktora dava
        Mide küçültme ameliyatı sonrası ölüme ilişkin 2 doktora dava
        Galatasaray'ın ikinci yarı kabusu!
        Galatasaray'ın ikinci yarı kabusu!
        "Senden boşanmak iyi geldi"
        "Senden boşanmak iyi geldi"
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Akılalmaz olay! 1 dakikada 4 motosiklet! Çocuk hırsızlar!
        Akılalmaz olay! 1 dakikada 4 motosiklet! Çocuk hırsızlar!
        Sezin'in ölümünde kusurlu sayılan sürücü için karar!
        Sezin'in ölümünde kusurlu sayılan sürücü için karar!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kan donduran olay... Avukat annesini öldürdü!
        Kan donduran olay... Avukat annesini öldürdü!
        Anne çocuğun ağzını bantlayıp darp ettiler! Evde gasp dehşeti!
        Anne çocuğun ağzını bantlayıp darp ettiler! Evde gasp dehşeti!
        "En büyük hayal kırılığı..."
        "En büyük hayal kırılığı..."
        2 yıl kaçtı defalarca bıçaklandı! 8 defa kalbi durdu! Gülhan'ı koruyamadık!
        2 yıl kaçtı defalarca bıçaklandı! 8 defa kalbi durdu! Gülhan'ı koruyamadık!
        Taksim neden Taksim?
        Taksim neden Taksim?
        TURKOVAC'ın mimarlarından yeni müjde! KKKA'ya yerli aşı geliyor
        TURKOVAC'ın mimarlarından yeni müjde! KKKA'ya yerli aşı geliyor
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Enflasyon hesabı değişiyor
        Enflasyon hesabı değişiyor
        Yeni yılda para biriktirmek için 7 tavsiye!
        Yeni yılda para biriktirmek için 7 tavsiye!
        Trump'tan Biden dönemine ait iddia
        Trump'tan Biden dönemine ait iddia