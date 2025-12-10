Tedesco, Brann maçı öncesi kötü haberi verdi: Kadroda olmayacak!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Brann ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Domenico Tedesco, müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Tedesco'nun açıklamaları:

“ASENSIO BİZİMLE OLAMAYACAK”

"Jhon Duran'ın yokluğunda çözümümüz Nesyri olacak. Zaten birçok maçta çözümümüz kendisi olmuştu. Stutgartt karşısında çok iyi bir performans sergiledi. Duran bu maçta oynayamayacak cezalı olduğu için. Bazı kas durumları nedeniyle Masrco Asensio da bizimle birlikte olamayacak yarın. Umarım Konyaspor maçına yetişir. Yarın Talisca ve Nesyri ile birlikte oynayacağız. Bizler bu maça hazırız. Takım iyi bir durumda. Hepimizi bu maçı kazanmak istiyoruz."

"ASENSIO BİZİMLE OLAMAYACAK"

"Jhon Duran'ın yokluğunda çözümümüz Nesyri olacak. Zaten birçok maçta çözümümüz kendisi olmuştu. Stutgartt karşısında çok iyi bir performans sergiledi. Duran bu maçta oynayamayacak cezalı olduğu için. Bazı kas durumları nedeniyle Masrco Asensio da bizimle birlikte olamayacak yarın. Umarım Konyaspor maçına yetişir. Yarın Talisca ve Nesyri ile birlikte oynayacağız. Bizler bu maça hazırız. Takım iyi bir durumda. Hepimizi bu maçı kazanmak istiyoruz."

"TRANSFERDE FIRSAT DOĞARSA BUNU KONUŞURUZ"

Ara transfer döneminde yapılacak transferle hakkında sorulan bir soru üzerine İtalyan teknik adam "Şu an transferi konuşmak için doğru bir an değil. Transfer penceresi henüz açılmadı. Ben takımımdan çok mutluyum Transfer pazarında bir fırsat olabilir mi diye gözümüz kulağımız tabii ki açık olmalı. Ama ben 'şu oyuncuyu istiyorum' diyen bir hoca değilim. Bu bir tek adam şovu değil, transferde bir fırsat doğarsa başkanımızla ve sportif direktörümüzle bunu konuşuruz. Ben hiçbir zaman net bir şekilde 'bu ismi istiyorum' diyen birisi değilim." yanıtını verdi.

"BECAO İLE İLGİLİ KONUŞMAM ADİL OLMAZ"

Tedesco, kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao hakkında detay vermesinin doğru olmadığını vurguladı ve "Becao'nun durumuyla ilgili detay veremem. Bu hiç adil olmaz. Samandıra'da olan her şey aile içinde kalır. Hepimizin Fenerbahçe'nin hedefleri doğrultusunda çalışması gerekiyor. Yarın maçı kazanırsak maç başı puan ortalamamız 2 olacak. İlk hedefimiz ilk 8 içinde grubu bitirmek." ifadelerini kullandı.

"ELİMDE HER TÜRLÜ ÇÖZÜM VAR"

"Bizler bu maça hazırız. Takım iyi bir durumda. Takımın enerjisi dışarıdan da gözüküyor. Kazanmak istiyoruz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Plzen maçına bakınca, içinde bulunduğumuz koşulların sıkıntısını çektik, Ferençvaroş maçında da... Norveç veya Türkiye fark etmez, Avrupa maçları üst seviyede oynanıyor. Şanslar yüzde 50 50 oluyor. Her şeyinizi vermelisiniz. Takımım hazız ve elimde her türlü çözüm var."

"BİZİM HEDEFİMİZ İLK 24"

"Yarın kazanırsak maç başına ortalam 2 puan oluyor. Bu da iyidir. Maç başı 2 puan ortalaması hedeflerinize ulaşacağınız bir ortalamadır. Bizim hedefimiz ilk 24, sonrasında ise mümkünse ilk 8 ve 2 maç daha az oynamak ama gerekirse o 2 maçı da özgüvenli oynarız. Şu an hedef bu, sonrasını düşünmüyorum."