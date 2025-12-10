Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık TURKOVAC'ın mimarlarından yeni müjde! KKKA'ya yerli aşı geliyor - Haberler | Sağlık Haberleri

        TURKOVAC'ın mimarlarından yeni müjde! Kırım Kongo Kanamalı Ateşine yerli aşı geliyor

        Erciyes Üniversitesinin, yüksek vaka ve ölüm oranlarına sahip hastalığa karşı geliştirdiği aşının klinik öncesi çalışmaları tamamlandı. Prof. Dr. Özdarendeli, "Aşının en geç 4-5 yıl içinde piyasaya çıkmasını öngörüyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2025 - 10:33 Güncelleme: 10.12.2025 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        TURKOVAC'ın mimarlarından yeni müjde! KKKA'ya yerli aşı geliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Covid-19 pandemisinde TURKOVAC aşısını geliştirerek tarihi bir başarıya imza atan Erciyes Üniversitesi (ERÜ), şimdi de önemli sağlık sorunlarından biri olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı yerli ve millî aşı geliştiriyor.

        Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERAGEM), yüksek vaka ve ölüm oranlarıyla dikkat çeken KKKA hastalığına karşı geliştirdiği aşıda kritik bir eşiği aştı. TURKOVAC ekibinin başında bulunan ERAGEM Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, klinik öncesi çalışmaların tamamlandığını ve insanlı deney aşaması olan Faz-1 çalışmalarına yakında başlanacağını duyurdu.

        PANDEMİ ARASI BİTTİ, ÇALIŞMALAR HIZLANDI

        2015 yılında Sağlık Bakanlığı desteğiyle başlatılan ancak Covid-19 pandemisi sürecinde mecburi ara verilen aşı çalışmaları, 2023 yılı itibarıyla yeniden hız kazandı. ERAGEM laboratuvarlarında yürütülen yoğun mesai sonucunda, aşının hayvan deneyleri başarıyla sonuçlandı.

        REKLAM

        2023 yılından bu yana yürütülen çalışmalardan elde edilen verilerin son derece olumlu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özdarendeli, aşının yol haritasını şöyle açıkladı: "Deney hayvanlarında yapılan çalışmalar tamamlandı. Her şey yolunda giderse, 2026 yılı içerisinde Faz-1 dediğimiz gönüllü insanlardaki çalışmalara başlayacağız. Bu fazların her biri 1-1,5 yıl sürebiliyor. Planlarımız doğrultusunda ilerlersek, en geç 4-5 yıl gibi bir sürede aşının piyasaya çıkabileceğini öngörüyoruz."

        TÜRKİYE İÇİN STRATEJİK ÖNEME SAHİP

        2002 yılından bu yana Türkiye'de kesintisiz olarak görülen KKKA hastalığının ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çeken Özdarendeli, Türkiye’nin dünya genelinde en fazla vaka görülen ülke konumunda bulunduğuna dikkat

        çekerek, yerli ve millî imkânlarla geliştirilen bu aşıyı en kısa sürede hem Türkiye’ye hem de insanlığa kazandırmayı amaçladıklarını kaydetti.

        Aşı süreci, sınırlı sayıda gönüllü ile yapılacak Faz-1 çalışmalarının ardından, daha geniş katılımcı gruplarını içeren Faz-2 ve çok merkezli Faz-3 çalışmalarıyla devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da dehşet! Sokakta tartıştığı ev sahibini öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Sokakta tartıştığı ev sahibini öldürdü!
        Anne çocuğun ağzını bantlayıp darp ettiler! Evde gasp dehşeti!
        Anne çocuğun ağzını bantlayıp darp ettiler! Evde gasp dehşeti!
        2 yıl kaçtı defalarca bıçaklandı! 8 defa kalbi durdu! Gülhan'ı koruyamadık!
        2 yıl kaçtı defalarca bıçaklandı! 8 defa kalbi durdu! Gülhan'ı koruyamadık!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Kan donduran olay... Avukat annesini öldürdü!
        Kan donduran olay... Avukat annesini öldürdü!
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        "En büyük hayal kırılığı..."
        "En büyük hayal kırılığı..."
        Enflasyon hesabı değişiyor
        Enflasyon hesabı değişiyor
        Yeni yılda para biriktirmek için 7 tavsiye!
        Yeni yılda para biriktirmek için 7 tavsiye!
        Taksim neden Taksim?
        Taksim neden Taksim?
        G.Saray Stade Louis'te kayıp!
        G.Saray Stade Louis'te kayıp!
        Usta isimlerden Galatasaray maçı için flaş yorum!
        Usta isimlerden Galatasaray maçı için flaş yorum!
        Orta ve Doğu Karadeniz için önemli uyarı!
        Orta ve Doğu Karadeniz için önemli uyarı!
        Trump'tan Biden dönemine ait iddia
        Trump'tan Biden dönemine ait iddia
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Özel harekat polisinin şehit edilmesinde 5 gözaltı!
        Özel harekat polisinin şehit edilmesinde 5 gözaltı!
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor