TURKOVAC'ın mimarlarından yeni müjde! KKKA'ya yerli aşı geliyor

Covid-19 pandemisinde TURKOVAC aşısını geliştirerek tarihi bir başarıya imza atan Erciyes Üniversitesi (ERÜ), şimdi de önemli sağlık sorunlarından biri olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı yerli ve millî aşı geliştiriyor.

Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERAGEM), yüksek vaka ve ölüm oranlarıyla dikkat çeken KKKA hastalığına karşı geliştirdiği aşıda kritik bir eşiği aştı. TURKOVAC ekibinin başında bulunan ERAGEM Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, klinik öncesi çalışmaların tamamlandığını ve insanlı deney aşaması olan Faz-1 çalışmalarına yakında başlanacağını duyurdu.

PANDEMİ ARASI BİTTİ, ÇALIŞMALAR HIZLANDI

2015 yılında Sağlık Bakanlığı desteğiyle başlatılan ancak Covid-19 pandemisi sürecinde mecburi ara verilen aşı çalışmaları, 2023 yılı itibarıyla yeniden hız kazandı. ERAGEM laboratuvarlarında yürütülen yoğun mesai sonucunda, aşının hayvan deneyleri başarıyla sonuçlandı.

2023 yılından bu yana yürütülen çalışmalardan elde edilen verilerin son derece olumlu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özdarendeli, aşının yol haritasını şöyle açıkladı: "Deney hayvanlarında yapılan çalışmalar tamamlandı. Her şey yolunda giderse, 2026 yılı içerisinde Faz-1 dediğimiz gönüllü insanlardaki çalışmalara başlayacağız. Bu fazların her biri 1-1,5 yıl sürebiliyor. Planlarımız doğrultusunda ilerlersek, en geç 4-5 yıl gibi bir sürede aşının piyasaya çıkabileceğini öngörüyoruz."