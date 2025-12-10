Habertürk
        SON DAKİKA HABERİ! Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında! Yurtdışına çıkarken yakalandılar... Son gelişmeler | Son dakika haberleri

        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında! 1 kişi daha gözaltına alındı

        "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile 2 kişi Yalova Emniyet Müdürlüğüne getirildi. 17 yaşındaki İrem isimli bir kişi de gözaltına alındı.

        Giriş: 10.12.2025 - 07:44 Güncelleme: 10.12.2025 - 07:44
        Yalova’da 6’ıncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü’nün hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen ve İstanbul’da yakalandıktan sonra Yalova’ya getirilen sanatçının kızı Tuğyan Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, sağlık kontrolünden geçirildi. Operasyonda evde bulunan 17 yaşındaki İrem isimli bir kişi de gözaltına alındı.

        Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Teknik ve fiziki takibin ardından Tuğyan Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki şüphelinin yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığını belirledi.

        Bunun üzerine ekipler, sabah saatlerinde İstanbul Büyükçekmece’de bir adrese düzenledikleri operasyonla Gülter ve Ulu’yu yakaladı. Operasyon sırasında adreste bulunan 17 yaşındaki İrem adlı kişi de gözaltına alındı.

        3 ŞÜPHELİ YALOVA’DA SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

        İşlemlerin ardından 3 şüpheli Yalova’ya getirildi. Şüpheliler işlerinden Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

        Buradaki işlemlerinin ardından Güllü’nün kızı ve beraberindeki 2 kişi, ifade vermek üzere Yalova İl Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi.

