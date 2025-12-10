Habertürk
        Yeni yılda para biriktirmek istiyorsanız bu 7 hatadan kaçının: Finans uzmanlarından basit tavsiyeler

        Yeni yılda para biriktirmek istiyorsanız bu 7 hatadan kaçının: Finans uzmanlarından basit tavsiyeler

        Yeni yılda birikim yapmayı hedefleyenlerin çoğu, aynı hatalara takılarak daha ilk aylarda motivasyon kaybediyor. Finans uzmanları, tasarruf sürecini zorlaştıran davranışların aslında oldukça basit önlemlerle engellenebileceğini söylüyor. 2026'ya daha güçlü bir finansal başlangıç yapmak isteyenler için en kritik hataları derledik. İşte detaylar…

        Giriş: 10.12.2025 - 09:45 Güncelleme: 10.12.2025 - 09:45
        Yeni yılda para biriktirmek için 7 tavsiye!
        Tasarruf etmek istiyor ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız yalnız değilsiniz. Uzmanlara göre, birikim sürecinin başarısını belirleyen şey kazancınızdan çok yaptığınız stratejik hatalar. Yeni yılda mali durumunu düzeltmek isteyenlerin özellikle kaçınması gereken adımlar bulunuyor. Detaylar haberimizin devamında…

        PLAN OLMADAN BAŞLAMAK

        Tasarrufa başlamak isteyenlerin ilk hatası, hedefi netleştirmeden yola çıkmaları. Ne kadar para biriktirmek istediğinizi, hangi süre içinde bunu yapmak istediğinizi ve bunun hayatınıza nasıl yansıyacağını belirlemezseniz süreklilik sağlanmaz.

        Finans uzmanları, yeni yılda sağlam bir bütçe planı hazırlamadan tasarruf hedefi koymanın boşa çaba olduğunu söylüyor.

        GELİR-GİDER TAKİBİ YAPMAMAK

        Aylık harcamalarınızı bilmiyorsanız tasarruf oranınızı doğru hesaplamanız mümkün değil. Birçok kişi, küçük görünen ama toplamda ciddi yük oluşturan masrafları fark etmediği için bütçesi şaşıyor. Harcama takibi yapan uygulamalar ya da basit bir tablo, yıl boyunca kontrolde kalmanızı sağlar.

        KREDİ KARTINA AŞIRI YÜKLENMEK

        Kredi kartlarını ana ödeme aracı hâline getirmek, farkında olmadan borç biriktirmenin en hızlı yollarından biri. Uzmanlar, kart kullanımının ideal olarak gelirinizin belirli bir yüzdesini geçmemesi gerektiğini vurguluyor. Aksi hâlde faiz ödemeleri tasarruf planını baştan bozar.

        ACİL DURUM FONU OLUŞTURMAMAK

        Finansal güvenlik için en kritik adımlardan biri, en az 3 aylık gideri karşılayacak bir acil durum fonu oluşturmaktır. Bu fon olmadığında, beklenmedik bir harcama tüm dengeleri yıkar ve biriktirdiğiniz para kısa sürede erir. Tasarruf planına bu fonu eklemek sürdürülebilirliği artırır.

        KISA VADELİ HEDEFLERE TAKILMAK

        Sadece haftalık veya aylık hedeflere odaklanmak motivasyonu çabuk tüketir. Finans uzmanları, yıl geneline yayılan orta ve uzun vadeli hedeflerin daha başarılı sonuç verdiğini belirtiyor. Büyük resmi görmek, harcama alışkanlıklarını düzenlemeyi kolaylaştırır.

        İMPULS ALIŞVERİŞİ YAPMAK

        Plansız alışveriş, tasarrufun en büyük düşmanlarından. Birçok kişi, indirim veya kampanya gördüğünde ihtiyacı olmayan ürünleri satın alarak bütçesini zorluyor. Karar vermeden önce “Gerçekten buna ihtiyacım var mı?” sorusunu sormak bile aylık giderleri ciddi şekilde azaltabilir.

        YATIRIM ARAÇLARINI TANIMAMAK

        Tasarruf sadece para biriktirmek değildir; bir kısmını değerlendirmek de önemlidir. Yatırım araçlarını tanımadan hareket etmek, fırsatları kaçırmanıza neden olur. Uzmanlar, düşük riskli araçlarla başlamak ve temel kavramları öğrenmek gerektiğini hatırlatıyor.

