Yeni yılda para biriktirmek istiyorsanız bu 7 hatadan kaçının: Finans uzmanlarından basit tavsiyeler

Tasarruf etmek istiyor ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız yalnız değilsiniz. Uzmanlara göre, birikim sürecinin başarısını belirleyen şey kazancınızdan çok yaptığınız stratejik hatalar. Yeni yılda mali durumunu düzeltmek isteyenlerin özellikle kaçınması gereken adımlar bulunuyor. Detaylar haberimizin devamında…

PLAN OLMADAN BAŞLAMAK

Tasarrufa başlamak isteyenlerin ilk hatası, hedefi netleştirmeden yola çıkmaları. Ne kadar para biriktirmek istediğinizi, hangi süre içinde bunu yapmak istediğinizi ve bunun hayatınıza nasıl yansıyacağını belirlemezseniz süreklilik sağlanmaz.

Finans uzmanları, yeni yılda sağlam bir bütçe planı hazırlamadan tasarruf hedefi koymanın boşa çaba olduğunu söylüyor.

REKLAM

GELİR-GİDER TAKİBİ YAPMAMAK

Aylık harcamalarınızı bilmiyorsanız tasarruf oranınızı doğru hesaplamanız mümkün değil. Birçok kişi, küçük görünen ama toplamda ciddi yük oluşturan masrafları fark etmediği için bütçesi şaşıyor. Harcama takibi yapan uygulamalar ya da basit bir tablo, yıl boyunca kontrolde kalmanızı sağlar.

KREDİ KARTINA AŞIRI YÜKLENMEK

Kredi kartlarını ana ödeme aracı hâline getirmek, farkında olmadan borç biriktirmenin en hızlı yollarından biri. Uzmanlar, kart kullanımının ideal olarak gelirinizin belirli bir yüzdesini geçmemesi gerektiğini vurguluyor. Aksi hâlde faiz ödemeleri tasarruf planını baştan bozar.