        ABD'de üretilen Mercedesler Türkiye'ye geliyor

        ABD'den ithal edilen otomobillere uygulanan ek gümrük vergilerinin düşürülmesi, otomobil markalarını harekete geçirdi. HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı OtoSpor'da açıklamalarda bulunan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, 2018'den beri Türkiye'de satışı olmayan modelleri 2026'da getireceklerini bildirdi. Bekdikhan, "ABD'de üretilen GLE ve GLS modellerimizi Şubat ayında Türkiye'de satışa sunmayı hedefliyoruz" dedi. GLE ve GLS haricinde Alman markanın 5 yeni modelinin daha 2026'da Türkiye'ye gelmesi bekleniyor

        Giriş: 10.12.2025 - 14:04 Güncelleme: 10.12.2025 - 14:04
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        Eylül ayında hayata geçirilen yeni gümrük vergisi düzenlemesi, otomobil markalarının planlarını güncellemesine yol açtı.

        22 Eylül'de yapılan düzenleme ile, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilen binek otomobillere ek gümrük vergileri getirildi. Bu gruptaki araçlardan içten yanmalı motora sahip ve hibrit olanlara yüzde 25, elektrikli ve plug-in hibrit olanlara ise yüzde 30 oranında ek vergi uygulamasına geçildi.

        Resmi Gazete'de aynı gün yayımlanan bir başka karar ile ABD'den ithal edilen otomobillere 2018 yılından bu yana uygulanan yüzde 60 oranındaki ek gümrük vergisi de kaldırıldı.

        ABD ile Türkiye arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması bulunmadığı için ise, bu ülkeden ithal edilen içten yanmalı motora sahip araçlara yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanmaya başlandı.

        Bu gelişme, 2018'den beri Türkiye'ye getirilmeyen ABD üretimi araçların da önünü açtı.

        2026'DA 7 MODEL BİRDEN GELİYOR

        Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı OtoSpor'da yaptığı açıklamada, son 8 yıldır Türkiye'de satışı olmayan modelleri 2026'da getireceklerini bildirdi.

        Bekdikhan, markanın ABD'de üretilen E-SUV modelleri GLE ve GLS'yi Şubat ayında Türkiye'de satışa sunmak istediklerini vurgulayarak, "Geçen yıl 100 adet GLE modelini deneme amacıyla getirmiştik. Şimdi ise, gümrük vergilerindeki değişimin ABD'den gelecek araçların fiyatlarında küçük de olsa ilave avantaj yaratma ihtimali mümkün olabilecek. Talebe göre GLE ve GLS adetlerini artırabiliriz" diye konuştu.

        Şükrü Bekdikhan'ın verdiği bilgiye göre, Mercedes-Benz'in önümüzdeki yıl Türkiye'ye gelecek diğer modelleri ise şu şekilde;

        - Yeni CLA (benzinli) - Ocak 2026

        - Yeni GLB (elektrikli) - Mart 2026

        - Yeni GLB (benzinli) - 2026 üçüncü çeyrek

        - Yeni GLC (elektrikli) - Mayıs 2026

        - Yeni C Serisi (elektrikli) - 2026 sonu

        GOBAL HEDEFLERE TÜRKİYE'DE DAHA ÖNCE ULAŞILACAK

        Canlı yayında markanın hedeflerinden de bahseden Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, 2030 yılında satışlarının yüzde 50'sinin elektrikli modellerden olacağını belirtti.

        Bekdikhan, "2025'te satışlarımızın yüzde 22'si elektrikli modellerden oluştu. 2026'da yeni modellerin de desteği ile bu oranı yüzde 28'e çıkacak. Markanın 2030 hedefi ise satışların yüzde 50'sinin elektrikli modellerden oluşması. Fakat, biz bu hedefe yeni CLA özelinde 2026'da ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

        OtoSpor, otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri her Çarşamba 10.00'da HT Spor'da ekrana taşıyor.

