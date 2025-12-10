Habertürk
Habertürk
        Kimyasal tepkime şüphesi! Evde temizlik yaparken fenalaşıp hayatını kaybetti!

        Kimyasal tepkime şüphesi! Evde temizlik yaparken fenalaşıp hayatını kaybetti!

        Trabzon'da yürekleri yakan bir ölüm meydana geldi. Olayda evde temizlik yaparken fenalaşan 3 çocuk annesi Ümran Katırcı, hayatını kaybetti. Tuz ruhu ile çamaşır suyunu karıştırıp, temizlik yaptığı belirtilen genç kadının kimyasal tepkime sonucu zehirlendiği düşünülüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 15:50 Güncelleme: 10.12.2025 - 15:50
        Evde temizlik yaparken fenalaşıp hayatını kaybetti!
        Trabzon'da evde temizlik yaparken fenalaşan 3 çocuk annesi Ümran Katırcı (32), hayatını kaybetti. Tuz ruhu ile çamaşır suyunu karıştırıp, temizlik yaptığı belirtilen Katırcı'nın kimyasal tepkime sonucu zehirlendiği düşünülüyor.

        DHA'nın haberine göre olay, dün öğle saatlerinde Fatih Mahallesi Dekor Sokak’ta meydana geldi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nde görev yapan Hakan Katırcı'nın eşi Ümran Katırcı, iddiaya göre; evinde temizlik yaptığı sırada fenalaştı.

        3 çocuk annesi Katırcı, öksürükleri artınca durumu telefonla aradığı eşine haber verdi. Eve gelen Hakan Katırcı, nabzı atmayan hareketsiz halde bulduğu eşine kalp masajı yaparak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ümran Katırcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Katırcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Ümran Katırcı'nın evde temizlik sırasında tuz ruhu ile çamaşır suyunu birbirine karıştırdığı, oluşan kimyasal tepkime nedeniyle zehirlendiği üzerinde durulurken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Ölümü ailesi ve çevresinde üzüntüye neden olan Ümran Katırcı'nın cenazesi, ikindi vakti Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

        BAŞKAN GENÇ'TEN TAZİYE MESAJI

        Öte yandan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı: Başkan Genç, mesajında şu ifadeleri kullandı:

        "Büyükşehir Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan çalışma arkadaşımız Hakan Katırcı’nın kıymetli eşi Ümran Katırcı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhume kardeşimize Allah’tan rahmet, başta mesai arkadaşımız Hakan Katırcı olmak üzere tüm yakınlarına sabır ve metanet diliyorum."

