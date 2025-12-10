Habertürk
        Yoğun rekabet nedeniyle kaskoda fiyat artmadı - Sigorta Haberleri

        Yoğun rekabet nedeniyle kaskoda fiyat artmadı

        Habertürk TV'de yayımlanmaya başlayan Sigorta Sayfası programının ilkine katılan Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Neova Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğlu, kaskoda teknik karlılığın enflasyonun altında yüzde 10 arttığını ifade ederek bunun nedeninin rekabet olduğunu kaydetti

        Giriş: 10.12.2025 - 16:14 Güncelleme: 10.12.2025 - 16:14
        Habertürk TV’de yayımlanmaya başlayan Sigorta Sayfası programının ilkine katılan Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Neova Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğlu, kaskoda teknik karlılığın enflasyonun altında yüzde 10 arttığını ifade ederek bunun nedeninin rekabet olduğunu kaydetti.

        2025’te hayat ve hayat dışı sigorta şirketlerinin prim büyüklüğünün yüzde 50 ile enflasyonun üstünde arttığı bunun sigortaya ilginin arttığı ve sigorta sektörünün büyüdüğü anlamına geldiğini ifade eden Neciboğlu, hastalık ve sağlıkta yılın ilk 9 ayında yüzde 159’luk prim artışında bir yandan sağlık enflasyonu diğer yandan artan müşteriler nedeniyle bu alanın büyümesi olduğunu anlattı.

