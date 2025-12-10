Habertürk
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı

        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı

        İnebahtı Savaşı'nın 1571 tarihli İspanyol belgeleri, Londra'daki Christie's müzayedesinde bir Türk iş insanı tarafından satın alındı

        Giriş: 10.12.2025 - 17:14 Güncelleme: 10.12.2025 - 17:38
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        Londra'nın ünlü müzayede salonu Christie's'te dün mezata çıkan ve Türk denizcilik tarihinin en büyük bozgunu olan 1571'teki İnebahtı Savaşı ile ilgili İspanyol belgelerini, bir Türk iş insanı satın aldı.

        Belgelerde o dönemin Papa'sının kurduğu Haçlı Donanması ile ilgili askeri bilgiler, ödemeler ve savaş planları yer alıyordu.

        Murat Bardakçı, Haberturk.com'da dün yer alan yazısında "Bir milletin tarihinde zaferlerin yanısıra mağlubiyetler de vardır ve her millet ve her kumandan için mağlubiyet de mukadderdir!" demiş ve Türkiye'nin İnebahtı belgelerini satın alması gerektiğini söylemişti.

        Londra’da yarın, denizcilik tarihimizin en büyük bozgunu olan İnebahtı ile ilgili belgeler mezata çıkıyor!
        Londra’da yarın, denizcilik tarihimizin en büyük bozgunu olan İnebahtı ile ilgili belgeler mezata çıkıyor!
        #İnebahtı belgeleri
        #Murat Bardakçı
