        Haberler Gündem Güncel İzmir'de su kesintisi artık her gün uygulanacak! | Son dakika haberleri

        İzmir'de su kesintisi artık her gün uygulanacak!

        Kuraklığın vurduğu İzmir'de su krizi büyüyor. Kentte iki günde bir yapılan su kesintisi artık her gün uygulanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 17:09 Güncelleme: 10.12.2025 - 17:10
        İzmir'de su kesintisi artık her gün uygulanacak!
        İzmir'de azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta başlayan ve 13 ilçede dönüşümlü olarak gerçekleştirilen su kesintisi, yeni planlamayla her gün uygulanacak.

        AA'da yer alan habere göre İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yağış rejimindeki düzensizlik sonucu oluşan kuraklık nedeniyle planlı ve dönüşümlü olarak yapılan su kesinti programı güncellendi.

        23.00 İLA 05.00 ARASI UYGULANACAK

        Yeni planlama kapsamında Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde her gün 23.00-05.00 saatlerinde kesinti uygulanacak.

        Kentte azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta 23.00 ile 05.00 saatleri arasında planlı su kesintileri başlatılmış, 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanmaya başlanmıştı.

