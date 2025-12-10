Habertürk
        Kenan Yıldız'a İtalya'da büyük ödül! - Futbol Haberleri

        Kenan Yıldız'a İtalya'da büyük ödül!

        Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, İtalya Serie A'da "kasım ayının yükselen yıldızı" seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 21:23 Güncelleme: 10.12.2025 - 21:23
        Kenan Yıldız'a İtalya'da büyük ödül!
        Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Kenan Yıldız, İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) ayın yükselen yıldızı ödülünü kazandı.

        Serie A'nın internet sitesindeki açıklamaya göre 10-13. hafta maçlarında 23 yaş altı oyuncular arasında en iyi performansı sergileyen Kenan, kasım ayının yükselen yıldızı seçildi.

        Milli futbolcu, ödülünü Juventus'un 20 Aralık'ta Roma'yı ağırlayacağı lig karşılaşması öncesi alacak.

        Ligde kasım ayında 3 maça çıkan Kenan, 2 gol kaydetti. Genç hücum oyuncusu, 19 kez forma giydiği tüm kulvarlarda ise rakip fileleri 6 defa havalandırdı.

        Kenan Yıldız, bu sezon Serie A'da ağustosta da ayın en iyi oyuncusu seçilmişti.

