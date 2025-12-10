Merz: Atlantik ötesi ilişkilerde değişikliğe hazırlanıyoruz

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ile Atlantik ötesi ilişkilerde değişikliğe hazırlandıklarını belirtti.

Merz, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile Berlin'de düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Amerikalıların geçen hafta yayımladığı bu güvenlik stratejisi, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in şubattaki Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmayı göz önünde bulundurursak, büyük bir sürpriz değil. Yani transatlantik ilişkilerde bir değişikliğe hazırlanıyoruz" ifadesini kullanan Merz, ancak yine de ABD'yi bir ortak olarak görmek istediklerine işaret etti.

Friedrich Merz, ABD'nin de Avrupa ve Almanya'yı aynı şekilde göreceğini umduğunu vurguladı.

Ukrayna ile ilgili olarak şu anda önemli bir diplomatik dinamik yaşandığına dikkati çeken Merz, "Bu dinamiği aktif olarak şekillendiriyoruz ve onu kullanmaya kararlıyız." dedi.

Merz, sadece Kiev'in hangi bölgesel çözümü kabul edeceğine karar verebileceğine işaret ederek, "Ukrayna'nın ABD ve NATO ortaklarından güçlü güvenlik garantilerine ihtiyacı var. Biz Avrupalıları etkileyen her şey onayımızı gerektiriyor. Avrupa güvenlik çıkarları korunmalıdır ve biz buna karar vereceğiz. Bu bağlamda önümüzdeki günlerde daha fazla koordinasyon görüşmesi planlıyoruz." diye konuştu.