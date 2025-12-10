Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Merz: Atlantik ötesi ilişkilerde değişikliğe hazırlanıyoruz | Dış Haberler

        Merz: Atlantik ötesi ilişkilerde değişikliğe hazırlanıyoruz

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD tarafından yayımlanan yeni ulusal güvenlik stratejisine dair açıklamasında "ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in şubattaki Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmayı göz önünde bulundurursak, büyük bir sürpriz değil. Yani transatlantik ilişkilerde bir değişikliğe hazırlanıyoruz." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 18:59 Güncelleme: 10.12.2025 - 18:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merz: Atlantik ötesi ilişkilerde değişikliğe hazırlanıyoruz
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ile Atlantik ötesi ilişkilerde değişikliğe hazırlandıklarını belirtti.

        Merz, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile Berlin'de düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "Amerikalıların geçen hafta yayımladığı bu güvenlik stratejisi, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in şubattaki Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmayı göz önünde bulundurursak, büyük bir sürpriz değil. Yani transatlantik ilişkilerde bir değişikliğe hazırlanıyoruz" ifadesini kullanan Merz, ancak yine de ABD'yi bir ortak olarak görmek istediklerine işaret etti.

        Friedrich Merz, ABD'nin de Avrupa ve Almanya'yı aynı şekilde göreceğini umduğunu vurguladı.

        REKLAM

        Ukrayna ile ilgili olarak şu anda önemli bir diplomatik dinamik yaşandığına dikkati çeken Merz, "Bu dinamiği aktif olarak şekillendiriyoruz ve onu kullanmaya kararlıyız." dedi.

        Merz, sadece Kiev'in hangi bölgesel çözümü kabul edeceğine karar verebileceğine işaret ederek, "Ukrayna'nın ABD ve NATO ortaklarından güçlü güvenlik garantilerine ihtiyacı var. Biz Avrupalıları etkileyen her şey onayımızı gerektiriyor. Avrupa güvenlik çıkarları korunmalıdır ve biz buna karar vereceğiz. Bu bağlamda önümüzdeki günlerde daha fazla koordinasyon görüşmesi planlıyoruz." diye konuştu.

        Hırvatistan, Almanya'dan 44 adet Leopard A2-8 tankı alacak

        Basın toplantısı öncesinde de Almanya ile Hırvatistan arasında 44 adetlik Leopard 2 tankı satışı anlaşması imzalandı.

        Almanya Başbakanı Merz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün 44 adet Leopard A2-8 tankının alımına ilişkin anlaşma imzalandı. Güveniniz için en içten teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

        Bu anlaşmayla NATO içindeki müttefikler olarak silahlı kuvvetlerini güçlendirdiklerinin altını çizen Merz, bu satın almanın, gerçek askeri ve maddi değerinin çok ötesine geçtiğini aktardı.

        REKLAM

        Hırvatistan Başbakanı Plenkovic ise gelecek yıllarda Hırvatistan'a teslim edilecek 44 adet Leopard A2-8 tankının tedarikinin önemini vurguladı.

        Plenkovic, "Bunu, Hırvatistan'a teknoloji transferi, Batı teknolojisine geçiş ve bu işbirliği çerçevesinde örneğin; Dok-ing ve diğer şirketlerle savunma ve güvenlik alanlarında işbirliğini güçlendirmeye devam edebileceğimiz Basel mozaiğinin önemli bir parçası olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Tanklar, KNDS savunma şirketi tarafından üretilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de su kesintisi artık her gün uygulanacak!
        İzmir'de su kesintisi artık her gün uygulanacak!
        Her biri 20 litre! Tam 3 bin 650 bidon... Hepsine su karıştırılmış!
        Her biri 20 litre! Tam 3 bin 650 bidon... Hepsine su karıştırılmış!
        10 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        10 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Dövdüğü eşini öldü zanneden adam yakalandı!
        Dövdüğü eşini öldü zanneden adam yakalandı!
        Evde temizlik yaparken fenalaşıp hayatını kaybetti!
        Evde temizlik yaparken fenalaşıp hayatını kaybetti!
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"
        İtalyan mutfağı UNESCO listesinde
        İtalyan mutfağı UNESCO listesinde
        Avustralya sosyal medyaya 16 yaş sınırı getiriyor
        Avustralya sosyal medyaya 16 yaş sınırı getiriyor
        Faizde indirim mevsimi! 2025'in son kararları açıklanıyor
        Faizde indirim mevsimi! 2025'in son kararları açıklanıyor
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        "Senden boşanmak iyi geldi"
        "Senden boşanmak iyi geldi"
        Tedesco, Brann maçı öncesi kötü haberi verdi!
        Tedesco, Brann maçı öncesi kötü haberi verdi!
        "En büyük hayal kırılığı..."
        "En büyük hayal kırılığı..."
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Galatasaray'ın ikinci yarı kabusu!
        Galatasaray'ın ikinci yarı kabusu!