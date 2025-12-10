Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Fed faiz kararını açıkladı - Para Haberleri

        Fed faiz kararını açıkladı

        Fed beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Böylece 3 toplantı üst üste faiz indirim kararı almış oldu

        Habertürk
        Giriş: 10.12.2025 - 22:00 Güncelleme: 10.12.2025 - 22:00
        Fed faiz kararını açıkladı
        ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in sekizinci ve son faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 25 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 3.50-3.75 aralığına çekti.

        Böylece 3 toplantı üst üste faiz indirim kararı alınmış oldu.

        Detaylar geliyor...

