Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD bir petrol tankerine el koydu | Dış Haberler

        ABD bir petrol tankerine el koydu

        ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela kıyılarında bir petrol tankerine el koyduklarını bildirdi. Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer ise operasyonun ABD Sahil Güvenliği tarafından yürütüldüğünü belirtti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 10.12.2025 - 23:34 Güncelleme: 10.12.2025 - 23:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD bir petrol tankerine el koydu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD ile Venezuela arasındaki gerilim devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump Venezuela kıyılarında bir petrol tankerine el koyduklarını bildirdi.

        Trump, büyük bir tankere el koyduklarını söylerken "Başka şeyler de oluyor. Bunu daha sonra görüyor olacaksınız." diye konuştu.

        Reuters'a konuşan yetkililer ise operasyonun ABD Sahil Güvenliği tarafından yönetildiğini ifade etti.

        MADURO İLE TRUMP TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

        ABD Başkanı Donald Trump ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun telefonda görüştüğü dile getirilmişti.

        Maduro görüşmeyi teyit etmiş ve konuya ilişkin açıklamasında "Evet Sayın Başkan Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmenin tonunun saygı çerçevesinde, hatta samimi bir havada tamamlandığını ifade etmek isterim.

        REKLAM

        Eğer ABD Başkanı ile Venezuela Devlet Başkanı arasındaki görüşme, saygıya dayalı bir diyaloğa doğru atılmış bir adımı temsil ediyorsa, diyaloğa ve diplomasiye hoş geldiniz diyorum. Çünkü biz, diyalog ve barış fırsatlarını aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz." ifadelerine yer vermişti.

        Maduro, İngilizce ifadelerle "Diyaloğa hoş geldiniz, diplomasiye hoş geldiniz. Barışa evet, savaşa hayır." diyerek, ABD'ye çağrıda bulunmuştu.

        Trump-Maduro görüşmesi

        Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, Maduro ile söz konusu görüşmenin yapıldığını doğrularken, "Görüşmenin iyi ya da kötü geçtiğini söyleyemem." ifadesini kullanmıştı.

        ABD Başkanı Trump'ın, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya "hemen istifa ederek ülkeyi terk etmesi gerektiğini" söylediği öne sürülmüştü.

        Miami Herald gazetesinin, görüşmeye ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, Trump ve Maduro arasında geçen hafta yapılan telefon görüşmesi kısa sürede tıkanmıştı.

        Kaynaklar, Maduro'nun serbest seçimlere izin vermesi karşılığında Venezuela ordusunun kontrolünün kendisinde kalmasını talep ettiğini iddia etmişti.

        REKLAM

        Maduro'nun kendisi ve yakın çevresi için de "işledikleri iddia edilen suçlara" karşı "küresel af" istediğini aktaran kaynaklar, Trump'ın ise bu talepleri reddettiği ve Maduro'ya "kendisi, eşi Cilia Flores ve oğluna (ülkeden) güvenli çıkış imkanı sağlanabileceği ancak bunun hemen gerçekleşmesi gerektiği" mesajını ilettiğini dile getirmişti.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #trump
        #Venezuela
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne ve oğlun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu
        Anne ve oğlun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Öğretmeni darbeden 2 öğrenci gözaltında
        Öğretmeni darbeden 2 öğrenci gözaltında
        Icardi'den açıklama: Beni özleyeceksiniz
        Icardi'den açıklama: Beni özleyeceksiniz
        Adli emanet soygununda 5 tutuklama
        Adli emanet soygununda 5 tutuklama
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        7 kişiye mezar olmuştu, bilirkişi raporu çıktı
        7 kişiye mezar olmuştu, bilirkişi raporu çıktı
        Kenan Yıldız'a İtalya'da büyük ödül!
        Kenan Yıldız'a İtalya'da büyük ödül!
        Aile ve çocuk paketi yolda
        Aile ve çocuk paketi yolda
        Bulduğu 60 bin doları polise teslim etti
        Bulduğu 60 bin doları polise teslim etti
        Merz: Atlantik ötesi ilişkilerde değişikliğe hazırlanıyoruz
        Merz: Atlantik ötesi ilişkilerde değişikliğe hazırlanıyoruz
        Kadro dışı kalan Becao'ya sürpriz talip!
        Kadro dışı kalan Becao'ya sürpriz talip!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        "En büyük hayal kırılığı..."
        "En büyük hayal kırılığı..."