ABD bir petrol tankerine el koydu

ABD ile Venezuela arasındaki gerilim devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump Venezuela kıyılarında bir petrol tankerine el koyduklarını bildirdi.

Trump, büyük bir tankere el koyduklarını söylerken "Başka şeyler de oluyor. Bunu daha sonra görüyor olacaksınız." diye konuştu.

Reuters'a konuşan yetkililer ise operasyonun ABD Sahil Güvenliği tarafından yönetildiğini ifade etti.

MADURO İLE TRUMP TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun telefonda görüştüğü dile getirilmişti.

Maduro görüşmeyi teyit etmiş ve konuya ilişkin açıklamasında "Evet Sayın Başkan Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmenin tonunun saygı çerçevesinde, hatta samimi bir havada tamamlandığını ifade etmek isterim.

Eğer ABD Başkanı ile Venezuela Devlet Başkanı arasındaki görüşme, saygıya dayalı bir diyaloğa doğru atılmış bir adımı temsil ediyorsa, diyaloğa ve diplomasiye hoş geldiniz diyorum. Çünkü biz, diyalog ve barış fırsatlarını aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz." ifadelerine yer vermişti.

Maduro, İngilizce ifadelerle "Diyaloğa hoş geldiniz, diplomasiye hoş geldiniz. Barışa evet, savaşa hayır." diyerek, ABD'ye çağrıda bulunmuştu. Trump-Maduro görüşmesi Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, Maduro ile söz konusu görüşmenin yapıldığını doğrularken, "Görüşmenin iyi ya da kötü geçtiğini söyleyemem." ifadesini kullanmıştı. ABD Başkanı Trump'ın, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya "hemen istifa ederek ülkeyi terk etmesi gerektiğini" söylediği öne sürülmüştü. Miami Herald gazetesinin, görüşmeye ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, Trump ve Maduro arasında geçen hafta yapılan telefon görüşmesi kısa sürede tıkanmıştı. Kaynaklar, Maduro'nun serbest seçimlere izin vermesi karşılığında Venezuela ordusunun kontrolünün kendisinde kalmasını talep ettiğini iddia etmişti. REKLAM Maduro'nun kendisi ve yakın çevresi için de "işledikleri iddia edilen suçlara" karşı "küresel af" istediğini aktaran kaynaklar, Trump'ın ise bu talepleri reddettiği ve Maduro'ya "kendisi, eşi Cilia Flores ve oğluna (ülkeden) güvenli çıkış imkanı sağlanabileceği ancak bunun hemen gerçekleşmesi gerektiği" mesajını ilettiğini dile getirmişti.