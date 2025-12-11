Habertürk
        İstanbul'da yangın: 3 çocuk öldü! 1'inin durumu ağır! | son dakika haberi | Son dakika haberleri

        İstanbul'da yangın: 3 çocuk öldü! 1'inin durumu ağır!

        İstanbul Pendik'te, bir evde çıkan yangında çocuklardan Özden Sepetci (2), Zülfikar Sepetci (5) ve Cennet Çelikkol (9) hayatını kaybetti. Yaralı A.Ç. (11) ise tedavi gördüğü hastanede entübe edildi. Yangın sırasında bebeğiyle evde olmayan anne Selvi Sepetci (28), polis ekiplerince gözaltına alındı. Sepetci'nin eşi T.Ö'nün ise yangın sırasında aranma kaydı olduğu ve bir suçtan dolayı polis merkezinde gözaltında bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 08:11 Güncelleme: 11.12.2025 - 10:05
        İstanbul'da yangın: 3 çocuk öldü! 1'inin durumu ağır!
        İstanbul'da yürek yakan olay, sabah saat: 02.00 sıralarında, Pendik ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak bulunan 2 katlı binanın girişinde dairede yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle evde yangın çıktı.

        VATANDAŞLAR 4 ÇOCUĞU EVDEN ÇIKARDI

        AA'daki habere göre çevredekilerin ihbarıyla belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangında vatandaşlar tarafından evden çıkarılan 4 çocuk, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        3 ÇOCUK ÖLDÜ, 1'İNİN DURUMU CİDDİ

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Özden Sepetci (2), Zülfikar Sepetci (5) ve Cennet Çelikkol (9) hayatını kaybetti. Yaralı A.Ç. (11) ise tedavi gördüğü hastanede entübe edildi.

        ANNE BEBEĞİYLE EVDEN ÇIKTI

        Öte yandan, yangın sırasında anne Selvi Sepetci'nin (28), bebeğini hastaneye götürdüğü öğrenildi. Sepetci, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        KOCASI POLİS MERKEZİNDE, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Selvi Sepetci'nin eşi T.Ö'nün ise yangın sırasında aranma kaydı olduğu bir suçtan dolayı polis merkezinde gözaltında bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: "11.12.2025 Perşembe Günü saat 02.30 sıralarında Pendik ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak No:5 adresinde bulunan konutta çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıkmıştır.

        "BİLİNCİ KAPALI 4 ÇOCUK BULUNDU"

        Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binada yapılan arama tarama çalışması sırasında 1 nolu dairede bilinci kapalı şekilde 4 çocuk bulunmuştur.

        Çocuklara ilk müdahaleyi, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri yapmış ve yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Cennet Çelikkol (2016), Zülfikar Sepetci (2020) ve Özden Sepetci (2023) isimli çocuklar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. 2014 doğumlu Muhammed Ali Çelikkol’un ise kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisi devam etmektedir.

        ANNE DİĞER ÇOCUĞU HASTANEYE GÖTÜRDÜ

        Olay sonrasında yapılan ilk incelemede ise çocukların annesi olan Selvi Sepetci’nin, 2025 doğumlu diğer çocuğu Ela Nur Zurnacı’yı tedavisi için Kartal Eğitim Araştırma Hastanesine götürdüğü için olay sırasında evde bulunmadığı tespit edilmiştir.

        Yangının kesin çıkış sebebi, itfaiyenin hazırlayacağı raporla tespit edilecektir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

        #istanbul
        #Son dakika haberler
