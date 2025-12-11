Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın kasım ve aralık kabusu sürüyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın kasım ve aralık kabusu sürüyor!

        Galatasaray'da kasım ve aralık ayı kabusu bu sene de sürüyor... Sarı-kırmızılılar ligdeki ilk yenilgisini 9 Kasım'da Kocaelispor karşısında alırken, Şampiyonlar Ligi'nde ise üst üste Union Saint-Gilloise ve Monaco maçlarından puansız ayrıldı. Okan Buruk'un ekibi, yılın son iki ayında şu ana kadar çıktığı 8 maçta 13 puan kaybetti, sadece 11 puan topladı.

        Giriş: 11.12.2025 - 10:14 Güncelleme: 11.12.2025 - 10:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yine aynı senaryo! Kasım ve aralıkta büyük düşüş
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Son üç sezondur aralık ayı Galatasaray için aynı tabloyu ortaya koyuyor: Düşüş, kayıplar ve hesapların altüst olması...

        Sarı-kırmızılılar için kasım ve aralık ayı adeta kırmızı alarm dönemi haline geldi.

        Üç yıldır aynı aylarda yaşanan çöküş dikkat çekiyor.

        Önceki sezon Bayern yenilgisiyle başlayan süreç, Manchester United beraberliği ve Kopenhag mağlubiyetiyle devam etmişti.

        Geçen sezon da değişen bir şey olmadı; Tottenham zaferinin ardından ligde art arda gelen puan kayıpları krizi derinleştirdi.

        8 MAÇIN 5'İNDE PUAN KAYBETTİ

        Bu sezon ise tablo daha da belirgin. Galatasaray, kasım ve aralık ayında çıktığı 8 maçın 5’inde puan kaybetti.

        REKLAM

        Ligde Kocaelispor yenilgisi, Avrupa’da Union Saint-Gilloise ve Monaco mağlubiyeti ile yine ligdeki Trabzonspor ve Fenerbahçe beraberliği moralleri bozdu.

        Sarı-kırmızılılar aynı süreçte yalnızca Ajax, Gençlerbirliği ve Samsunspor karşılaşmalarından galibiyet çıkarabildi.

        Galatasaray hem ligde hem Avrupa’da beklemediği puan kayıpları yaşadı.

        8 MAÇIN SADECE 3'ÜNÜ KAZANDI

        Okan Buruk yönetimindeki takım, bu sezon kasım ve aralık döneminde oynadığı 8 maçın yalnızca 3’ünü kazanabildi.

        Monaco yenilgisiyle birlikte yapılan yeni simülasyonlar, sarı-kırmızılıların Avrupa’da ilk 24 içinde kalma ihtimalinin yüzde 86 olduğunu ortaya koyarken, ilk 8 şansı neredeyse sıfıra indi.

        Kalan iki maçta puan alınamaması durumunda elenme ihtimali de yüzde 7'ye yükseldi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        İstanbul'da yangın: 3 çocuk öldü! 1'inin durumu ağır!
        İstanbul'da yangın: 3 çocuk öldü! 1'inin durumu ağır!
        "En az iki katı olabilirdi"
        "En az iki katı olabilirdi"
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        Anne ve oğlun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu
        Anne ve oğlun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Cinayetten hükümlüydü... Yorgan arası katil!
        Cinayetten hükümlüydü... Yorgan arası katil!
        Temizlik yapacaktı... Beton mikseri çalışıyordu!
        Temizlik yapacaktı... Beton mikseri çalışıyordu!
        "Çocuk istiyoruz"
        "Çocuk istiyoruz"
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Yılbaşında gidilebilecek vizesiz ülkeler!
        Yılbaşında gidilebilecek vizesiz ülkeler!
        Dünya asgari ücreti nasıl belirliyor?
        Dünya asgari ücreti nasıl belirliyor?
        Öğretmeni darbeden 2 öğrenci gözaltında
        Öğretmeni darbeden 2 öğrenci gözaltında