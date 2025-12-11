Galatasaray'ın kasım ve aralık kabusu sürüyor!
Galatasaray'da kasım ve aralık ayı kabusu bu sene de sürüyor... Sarı-kırmızılılar ligdeki ilk yenilgisini 9 Kasım'da Kocaelispor karşısında alırken, Şampiyonlar Ligi'nde ise üst üste Union Saint-Gilloise ve Monaco maçlarından puansız ayrıldı. Okan Buruk'un ekibi, yılın son iki ayında şu ana kadar çıktığı 8 maçta 13 puan kaybetti, sadece 11 puan topladı.
Son üç sezondur aralık ayı Galatasaray için aynı tabloyu ortaya koyuyor: Düşüş, kayıplar ve hesapların altüst olması...
Sarı-kırmızılılar için kasım ve aralık ayı adeta kırmızı alarm dönemi haline geldi.
Üç yıldır aynı aylarda yaşanan çöküş dikkat çekiyor.
Önceki sezon Bayern yenilgisiyle başlayan süreç, Manchester United beraberliği ve Kopenhag mağlubiyetiyle devam etmişti.
Geçen sezon da değişen bir şey olmadı; Tottenham zaferinin ardından ligde art arda gelen puan kayıpları krizi derinleştirdi.
8 MAÇIN 5'İNDE PUAN KAYBETTİ
Bu sezon ise tablo daha da belirgin. Galatasaray, kasım ve aralık ayında çıktığı 8 maçın 5’inde puan kaybetti.
Ligde Kocaelispor yenilgisi, Avrupa’da Union Saint-Gilloise ve Monaco mağlubiyeti ile yine ligdeki Trabzonspor ve Fenerbahçe beraberliği moralleri bozdu.
Sarı-kırmızılılar aynı süreçte yalnızca Ajax, Gençlerbirliği ve Samsunspor karşılaşmalarından galibiyet çıkarabildi.
Galatasaray hem ligde hem Avrupa’da beklemediği puan kayıpları yaşadı.
8 MAÇIN SADECE 3'ÜNÜ KAZANDI
Okan Buruk yönetimindeki takım, bu sezon kasım ve aralık döneminde oynadığı 8 maçın yalnızca 3’ünü kazanabildi.
Monaco yenilgisiyle birlikte yapılan yeni simülasyonlar, sarı-kırmızılıların Avrupa’da ilk 24 içinde kalma ihtimalinin yüzde 86 olduğunu ortaya koyarken, ilk 8 şansı neredeyse sıfıra indi.
Kalan iki maçta puan alınamaması durumunda elenme ihtimali de yüzde 7'ye yükseldi.