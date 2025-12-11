Galatasaray'ın kasım ve aralık kabusu sürüyor!

Son üç sezondur aralık ayı Galatasaray için aynı tabloyu ortaya koyuyor: Düşüş, kayıplar ve hesapların altüst olması...

Sarı-kırmızılılar için kasım ve aralık ayı adeta kırmızı alarm dönemi haline geldi.

Üç yıldır aynı aylarda yaşanan çöküş dikkat çekiyor.

Önceki sezon Bayern yenilgisiyle başlayan süreç, Manchester United beraberliği ve Kopenhag mağlubiyetiyle devam etmişti.

Geçen sezon da değişen bir şey olmadı; Tottenham zaferinin ardından ligde art arda gelen puan kayıpları krizi derinleştirdi.

8 MAÇIN 5'İNDE PUAN KAYBETTİ Bu sezon ise tablo daha da belirgin. Galatasaray, kasım ve aralık ayında çıktığı 8 maçın 5’inde puan kaybetti. REKLAM Ligde Kocaelispor yenilgisi, Avrupa’da Union Saint-Gilloise ve Monaco mağlubiyeti ile yine ligdeki Trabzonspor ve Fenerbahçe beraberliği moralleri bozdu. Sarı-kırmızılılar aynı süreçte yalnızca Ajax, Gençlerbirliği ve Samsunspor karşılaşmalarından galibiyet çıkarabildi. Galatasaray hem ligde hem Avrupa’da beklemediği puan kayıpları yaşadı.