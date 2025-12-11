Habertürk
        Kocaeli'nde 6 öğrenciye 'Cinsel istismar'dan öğretmene 130 yıl hapis

        6 öğrenciye 'Cinsel istismar'dan öğretmene 130 yıl hapis!

        Kocaeli'nde, bir özel okulda 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sınıf öğretmeni 45 yaşındaki Mahir Aralp, 130 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çocuğa karşı "tehdit" suçundan beraat eden Aralp'in ,cezasında indirim uygulanmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 15:11 Güncelleme: 11.12.2025 - 15:41
        6 öğrenciye 'Cinsel istismar'dan öğretmene 130 yıl hapis!
        Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık sınıf öğretmeni Mahir Aralp (45) ve çocukların aileleri ile taraf avukatları hazır bulundu. Mağdur aileleri, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, Aralp'in en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        2 YILDAN FAZLA İSTİSMARDA BULUNMUŞ

        AA ve DHA'daki habere göre müşteki avukatları, sanığın çocukları 2 seneden fazla süreyle nitelikli şekilde istismar ettiğini söyleyerek, üzerine atılı suçlardan her çocuk için üst hadden cezalandırılmasını ve indirim uygulanmamasını talep etti.

        SANIK İDDİALARI REDDETTİ

        Sanık avukatları da talep ettikleri keşif ve tanık dinleme taleplerinin tekrar değerlendirilmesini, aksi kanaatte sanığın üzerine atılı suçlardan beraatini istedi. Söz verilen sanık Mahir Aralp, anlatılanların gerçeği yansıtmadığını ve kimseye karşı cinsel yaklaşımının olmadığını savundu.

        "VİCDANIM RAHAT, İFTİRA" DEDİ

        Aralp, çocukların ifadelerinde yer alan durumların kendisiyle yaşanmadığını ve kendisine iftira atıldığını iddia ederek, "Hayatım boyunca böyle bir davranışım olmadı. İyi bir baba, eş ve öğretmenim. Bunların hiçbirini yapmadım. Benim vicdanım rahat. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

        TOPLAM 130 YIL HAPİS CEZASI

        Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mahir Aralp'e bir çocuk yönünden "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçuna ek sanığın öğretici olması, suçun birden fazla kez işlenmiş olması nedenleriyle 30 yıl hapis verdi.

        Heyet, sanığın 5 çocuk yönünden ise "çocuğun cinsel istismarı" suçuna ek sanığın öğretici olması ve suçun birden fazla kez işlenmiş olması nedenleriyle her biri için 20 sene hapse çarptırılmasına karar verdi.

        CEZADA İNDİRİM UYGULANMADI

        Çocuğa karşı "tehdit" suçundan beraat eden Aralp'in cezasında indirim uygulanmadı.

