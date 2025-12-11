Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık sınıf öğretmeni Mahir Aralp (45) ve çocukların aileleri ile taraf avukatları hazır bulundu. Mağdur aileleri, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, Aralp'in en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

2 YILDAN FAZLA İSTİSMARDA BULUNMUŞ

AA ve DHA'daki habere göre müşteki avukatları, sanığın çocukları 2 seneden fazla süreyle nitelikli şekilde istismar ettiğini söyleyerek, üzerine atılı suçlardan her çocuk için üst hadden cezalandırılmasını ve indirim uygulanmamasını talep etti.

SANIK İDDİALARI REDDETTİ

Sanık avukatları da talep ettikleri keşif ve tanık dinleme taleplerinin tekrar değerlendirilmesini, aksi kanaatte sanığın üzerine atılı suçlardan beraatini istedi. Söz verilen sanık Mahir Aralp, anlatılanların gerçeği yansıtmadığını ve kimseye karşı cinsel yaklaşımının olmadığını savundu.

REKLAM

"VİCDANIM RAHAT, İFTİRA" DEDİ

Aralp, çocukların ifadelerinde yer alan durumların kendisiyle yaşanmadığını ve kendisine iftira atıldığını iddia ederek, "Hayatım boyunca böyle bir davranışım olmadı. İyi bir baba, eş ve öğretmenim. Bunların hiçbirini yapmadım. Benim vicdanım rahat. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.