        Fenerbahçe'de Anderson Talisca tarihe geçti - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de Anderson Talisca tarihe geçti

        Anderson Talisca, Fenerbahçe tarihinde deplasmanda oynadığı bir Avrupa Kupası maçının ilk yarısında 2 gol atan ilk oyuncu oldu. Yıldız futbolcu, 2. yarı da bir gol daha atarak hat-trick yaptı.

        Habertürk
        Giriş: 12.12.2025 - 01:25 Güncelleme: 12.12.2025 - 01:25
        Fenerbahçe'de Anderson Talisca tarihe geçti
        UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç'te Brann ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'de Anderson Talisca ilk yarıda iki golle sahneye çıkarak karşılaşmada adeta yıldızlaştı.

        36. dakikada Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Oosterwolde topu indirdi. Boşta kalan meşin yuvarlağı Talisca filelerle buluşturdu. Fenerbahçe bu golle farkı 2'ye çıkardı.

        Tam 8 dakika sonra sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında topla birlikte ilerleyen Brown, penaltı noktasına orta açtı. Boşa seken topu Talisca filelere gönderdi. Fark 3'e çıktı.

        TARİHE GEÇTİ!

        Bununla birlikte Anderson Talisca, Fenerbahçe tarihinde deplasmanda oynadığı bir Avrupa Kupası maçının ilk yarısında 2 gol atan ilk oyuncu oldu.

        HAT-TRICK YAPTI

        Öte yandan 66. dakikada Levent Mercan'ın sol kanattan açtığı ortada Anderson Talisca kafa vuruşu ile golünü kaydetti. Brezilyalı futbolcu hat-trick yapmış oldu.

        Avrupa kupaları kariyerinin ilk hat-trick'ini Brann karşısında yapan Anderson Talisca, Fenerbahce tarihinde bu turnuvaların grup ve sonrası aşamalarındaki bir deplasman karşılaşmasında bunu başarın ilk isim oldu.

