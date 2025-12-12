Fenerbahçe'de Anderson Talisca tarihe geçti Anderson Talisca, Fenerbahçe tarihinde deplasmanda oynadığı bir Avrupa Kupası maçının ilk yarısında 2 gol atan ilk oyuncu oldu. Yıldız futbolcu, 2. yarı da bir gol daha atarak hat-trick yaptı.

