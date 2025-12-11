Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: PKK ve iltisaklı gruplar silahları teslim etmeli

Milli Savunma Bakanlığı 2026 bütçesi TBMM'de görüşülüyor. Bakan Güler, burada yaptığı konuşmada 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili "Sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi ve devam etmesi için terör örgütü PKK ve iltisaklı tüm gruplar fesih kararına uymalı, başta Suriye olmak üzere bulundukları tüm bölgelerde derhal terör faaliyetlerine son vermeli ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidirler." dedi.

Bakan Güler ayrıca "Bölgedeki huzur tehlikeye atacak hiçbir terör yapılanmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"SDG HIZLI ŞEKİLDE MERKEZİ YÖNETİM ENTEGRE OLMALI"

Güler şunları da söyledi: Suriye'deki silahlı unsurların merkezi yönetime hızlı bir şekilde entegre olması zorunlu. Son dönemde yapılan bazı açıklamalar ve uluslararası medyada yer alan analizler YPG-SDG terör örgütünün bölgesel aktörler tarafından bir aparat olarak kullanılmaya çalışılarak yeni jeopolitik mühendisliklere zemin hazırlanmak istendiğini de göstermektedir. Bu durum yalnızca Suriye için değil Türkiye’nin millî güvenliğine yönelik de doğrudan bir tehdittir.

Ayrıntılar gelecek...