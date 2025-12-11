Samsunspor: 1 - AEK: 2 | MAÇ SONUCU
UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Samsunspor sahasında Yunanistan temsilcisi AEK'e 2-1 mağlup oldu ve turnuvadaki ilk yenilgisini aldı. Samsunspor'un golünü 4. dakikada AEK forması giyen H. Moukoudi atarken AEK'in gollerini ise 52. dakikada Razvan Marin ve 63. dakikada Koita kaydetti.
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Samsunspor turnuvadaki ilk mağlubiyetini aldı ve 10 puanda kaldı. Deplasmanda kazanan AEK ise puanını 7'den 10'a yükseltti.
Konferans Ligi'nin 6. haftasında Samsunspor deplasmanda Mainz ile karşılaşacak.
SAMSUNSPOR'DAN İLK MAĞLUBİYET
Ligde Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, Ukrayna ekibi Dinoma Kiev ile Malta temsilcisi Hamrun'u ise sahasında 3-0'lık skorlarla yenen Samsunspor, İzlanda takımı Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
Konferans Ligi'nde namağlup lider olan Samsunspor sahasında AEK'ya 2-1 kaybederek ilk mağlubiyetini aldı.
SAMSUNSPOR'DA 5 EKSİK VARDI
Samsunspor'da tedavileri tamamlanan Olivier Ntcham ile Lubomir Satka yeniden formasına kavuştu.
Sakatlığı devam eden Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası olan Celil Yüksel, AEK karşısında forma giyemedi.
UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın da kadroya yazılmadı.
YUNAN TAKIMLARI İLE 7. RANDEVU
Samsunspor, Yunan ekipleri ile bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi.
Kırmızı-beyazlı takım bu müsabakalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
1987-1988 sezonunda Balkan Kupası adı altında düzenlenen turnuvada Yunan ekibi Iraklis ile karşılaşan Samsunspor sahasındaki maçı 6-1 kazanırken, rövanş müsabakasında ise 4-3 mağlup oldu.
Kırmızı-beyazlı takım, 1993-1994 sezonunda yine Balkan Kupası'nda PAS Giannina ile eşleşti. Samsunspor ilk maçı 3-0, rövanşı ise 2-0 kazanmayı başardı.
Bu sezon ise tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos ile karşı karşıya gelen Samsun ekibi ilk maçı 2-1 kaybederken, rövanşta 0-0 berabere kalarak elendi.
Samsunspor, Yunan takımları ile 7. randevusuna AEK karşısında çıktı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
SAMSUNSPOR TARAFTARI, AEK MAÇINA ÖZEL KOREOGRAFİ HAZIRLADI
Samsunsporlu taraftarlar, takımlarını AEK ile oynadığı maçta yalnız bırakmadı.
Tribünlerin büyük bölümünü dolduran kırmızı-beyazlılar, "dev" Samsunspor bayraklarla stadyumu süsledi.
Türkiye'ye otobüsle gelen AEK taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde takımlarına destek verdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Samsunspor, 1-0 öne geçti. Ntcham'ın pasında Musaba ceza sahası içine girer girmez ortasını yaptı, Moukoudi'nin ters kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
17. dakikada Musaba'nın pasında topla buluşan Ntcham'ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden auta çıktı.
19. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Pereyra, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.
28. dakikada Mouandilmadji'nin pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Ntcham'ın yerden sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Strakoşa'nın kafasına çarparak oyun alanına geri döndü.
30. dakikada Ntcham'ın yerden plase vuruşunda topu kaleci Strakoşa, son anda kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Samsunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
50. dakikada Ntcham'ın ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda top, az farkla üstten auta gitti.
52. dakikada AEK, 1-1 eşitliği yakaladı. Misafir ekibin ceza sahası dışından kazandığı serbest vuruşu Marin kullandı. Romanyalı futbolcunun plase şutunda top, kaleci Okan Kocuk'un yanından ağlarla buluştu. 1-1
63. dakikada AEK, 2-1 öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Koita, Van Drongelen'den sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.
90+5 dakikada Mendes'in sağ çaprazdan ortasında arka direkte Ceesay'ın kafa vuruşunda ağlara giden topu son anda defans kornere çeldi.
Karşılaşmayı AEK, 2-1 kazandı.