Samsunspor: 1 - AEK: 2 | MAÇ SONUCU

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

Samsunspor'un golünü 4. dakikada AEK forması giyen H. Moukoudi atarken AEK'in gollerini ise 52. dakikada Razvan Marin ve 63. dakikada Koita kaydetti.

Konferans Ligi'nde namağlup lider olan Samsunspor sahasında AEK'ya 2-1 kaybederek ilk mağlubiyetini aldı.

Ligde Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, Ukrayna ekibi Dinoma Kiev ile Malta temsilcisi Hamrun'u ise sahasında 3-0'lık skorlarla yenen Samsunspor, İzlanda takımı Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Konferans Ligi'nin 6. haftasında Samsunspor deplasmanda Mainz ile karşılaşacak.

Bu sonuçla birlikte Samsunspor turnuvadaki ilk mağlubiyetini aldı ve 10 puanda kaldı. Deplasmanda kazanan AEK ise puanını 7'den 10'a yükseltti.

UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın da kadroya yazılmadı.

Sakatlığı devam eden Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası olan Celil Yüksel, AEK karşısında forma giyemedi.

Samsunspor'da tedavileri tamamlanan Olivier Ntcham ile Lubomir Satka yeniden formasına kavuştu.

YUNAN TAKIMLARI İLE 7. RANDEVU

Samsunspor, Yunan ekipleri ile bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi.

Kırmızı-beyazlı takım bu müsabakalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

1987-1988 sezonunda Balkan Kupası adı altında düzenlenen turnuvada Yunan ekibi Iraklis ile karşılaşan Samsunspor sahasındaki maçı 6-1 kazanırken, rövanş müsabakasında ise 4-3 mağlup oldu.

Kırmızı-beyazlı takım, 1993-1994 sezonunda yine Balkan Kupası'nda PAS Giannina ile eşleşti. Samsunspor ilk maçı 3-0, rövanşı ise 2-0 kazanmayı başardı.

Bu sezon ise tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos ile karşı karşıya gelen Samsun ekibi ilk maçı 2-1 kaybederken, rövanşta 0-0 berabere kalarak elendi.

Samsunspor, Yunan takımları ile 7. randevusuna AEK karşısında çıktı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.