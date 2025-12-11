Doğum izni 24 haftaya çıkıyor, özel sektör de bu kapsama alınıyor
Ücretli izin 16 haftadan 24 haftaya yükseliyor. Kamu ve özel sektör kapsama alınıyor. Yürürlükteyken izinde olan anneler de yararlanacak. Özel sektörde babalara 10 gün izin, 15 yaş altına internet kısıtı ve mobbinge karşı koruma geliyor. Teklif, yeni yıl sonrası Meclis'e sunulacak. Buse Gençtürk'ün haberi
Aile ve çocuğa yönelik yasal düzenlemede sona gelindi. Doğum izninin 20 ya da 24 haftaya çıkarılması planlanıyordu.
AK Parti Grubu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da katılımıyla yapılan toplantıda doğum izninin ne kadar artırılacağı netleşti.
DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKARILACAK
16 hafta olan ücretli izin süresi 24 haftaya çıkarılacak.
DÜZENLEME KAMU VE ÖZEL SEKTÖRÜ KAPSAYACAK
Bebeklerin 6 ay sonunda ek gıdaya başlamasıyla birlikte kadınların iş hayatı dönmesi hedefleniyor.
düzenleme, kamu ve özel sektörü kapsayacak.
DOĞUM İZNİNDE OLAN ANNELER DE TEKLİFE EKLENECEK
Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte doğum izninde olan anneler de teklife eklenecek geçici madde ile düzenlemeden yararlanacak.
DOĞUM ÖNCESİNDE SON 2 HAFTA ÇALIŞILABİLİNECEK
Kadınlar, doktor raporuna gerek kalmadan isteğe bağlı olarak doğum öncesindeki son 2 haftaya kadar çalışabilecek. Kadınların doğum izninden döndükten sonra ya da hamileliği sürecinde mobbinge uğramaması için düzenleme yapılması da gündemde.
ÖZEL SEKTÖRDE BABALAR İÇİN DOĞUM İZNİ 10 GÜN OLACAK
Ayrıca özel sektör çalışanı babaların doğum için aldıkları izin süresi, memur babalar ile eşitlenerek 10 güne çıkarılacak.
15 YAŞ ALTINA İNTERNET KISITLAMASI
Düzenlemeyle 15 yaş altındaki çocuklara internet kısıtlaması getirilmesi de planlanıyor. Bu konuya dair dünya örnekleri incelenecek. Sosyal ağ sağlayıcılarının bir denetim mekanızmasıyla kısıtlama yapması hedefleniyor.
Platformlara bu konuda yükümlülük ve sorumluluklar getirilmesi istenecek.
TEKLİF YENİ YILIN ARDINDAN MECLİSE SUNULACAK
Yeni yılın ardından kanun teklifinin Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.