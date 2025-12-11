Doğum izni 24 haftaya çıkıyor, özel sektör de bu kapsama alınıyor

Aile ve çocuğa yönelik yasal düzenlemede sona gelindi. Doğum izninin 20 ya da 24 haftaya çıkarılması planlanıyordu.

AK Parti Grubu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da katılımıyla yapılan toplantıda doğum izninin ne kadar artırılacağı netleşti.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKARILACAK

16 hafta olan ücretli izin süresi 24 haftaya çıkarılacak.

DÜZENLEME KAMU VE ÖZEL SEKTÖRÜ KAPSAYACAK

Bebeklerin 6 ay sonunda ek gıdaya başlamasıyla birlikte kadınların iş hayatı dönmesi hedefleniyor.

düzenleme, kamu ve özel sektörü kapsayacak.

DOĞUM İZNİNDE OLAN ANNELER DE TEKLİFE EKLENECEK

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte doğum izninde olan anneler de teklife eklenecek geçici madde ile düzenlemeden yararlanacak.

DOĞUM ÖNCESİNDE SON 2 HAFTA ÇALIŞILABİLİNECEK

Kadınlar, doktor raporuna gerek kalmadan isteğe bağlı olarak doğum öncesindeki son 2 haftaya kadar çalışabilecek. Kadınların doğum izninden döndükten sonra ya da hamileliği sürecinde mobbinge uğramaması için düzenleme yapılması da gündemde.

ÖZEL SEKTÖRDE BABALAR İÇİN DOĞUM İZNİ 10 GÜN OLACAK

Ayrıca özel sektör çalışanı babaların doğum için aldıkları izin süresi, memur babalar ile eşitlenerek 10 güne çıkarılacak.