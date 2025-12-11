Habertürk
        Yıldız Asyalı: Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez

        Yıldız Asyalı: Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez

        Yıldız Asyalı, eşi Mustafa Semih Demirci'ye yönelik darp ve uzaklaştırma kararına rağmen rahatsız edilme iddialarının ardından bu kez yeni bir açıklama yaparak, "Korkuyorum, umarım başıma kötü bir şey gelmez" ifadeleriyle endişesini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2025 - 21:29 Güncelleme: 11.12.2025 - 21:29
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        Oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, geçtiğimiz mayıs ayında nikâh masasına oturduğu eşi Mustafa Semih Demirci hakkında art arda dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

        İlk olarak sosyal medya hesabından; "Eşim tarafından darp edildim" diyerek şiddet iddiasını duyuran Asyalı, yeni açıklamalarıyla endişesinin büyüdüğünü belirtti.

        Yıldız Asyalı, geçtiğimiz gün bulunduğu paylaşımda uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen Demirci’nin kendisine yaklaşmaya çalıştığını ileri sürdü. Asyalı; "Yaklaşık 5 saat sonra kapımızın önüne geldi. Korkumuzdan annem ve babamın evindeyiz. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen hâlâ neredeysem oraya gelmeye çalışıyor" sözleriyle yaşadığı tedirginliği dile getirdi.

        "Kocam tarafından darp edildim"
        "Kocam tarafından darp edildim" Haberi Görüntüle

        Yeni bir açıklamada bulunan Yıldız Asyalı, korkusunun sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı, "Değerli basın mensubu arkadaşlarım, bu insandan korktuğumu yine, yine dile getiriyorum. Lütfen dikkat edelim. Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez. Teşekkür ederim."

