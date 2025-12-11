Yıldız Asyalı: Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez

Oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, geçtiğimiz mayıs ayında nikâh masasına oturduğu eşi Mustafa Semih Demirci hakkında art arda dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

İlk olarak sosyal medya hesabından; "Eşim tarafından darp edildim" diyerek şiddet iddiasını duyuran Asyalı, yeni açıklamalarıyla endişesinin büyüdüğünü belirtti.

Yıldız Asyalı, geçtiğimiz gün bulunduğu paylaşımda uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen Demirci’nin kendisine yaklaşmaya çalıştığını ileri sürdü. Asyalı; "Yaklaşık 5 saat sonra kapımızın önüne geldi. Korkumuzdan annem ve babamın evindeyiz. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen hâlâ neredeysem oraya gelmeye çalışıyor" sözleriyle yaşadığı tedirginliği dile getirdi.

Yeni bir açıklamada bulunan Yıldız Asyalı, korkusunun sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı, "Değerli basın mensubu arkadaşlarım, bu insandan korktuğumu yine, yine dile getiriyorum. Lütfen dikkat edelim. Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez. Teşekkür ederim."