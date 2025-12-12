Özer Çak yazdı: Fenerbahçe'den soğuk gecede sıcak skor!

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Norveç’te Brann karşısına önemli eksiklerle çıktı ama beklenildiği gibi topa sahip olarak oyunu kurdu ve maça da golle başladı. 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu sahneye çıkarken pozisyonun hazırlayıcısı Mert Müldür’ün zor durumda ayakta kalıp hücumu taşıması gol kadar kıymetliydi. 18. dakikada Brann’ın gördüğü direkt kırmızı kart, oyunu tek kaleye çevirdi; Sarı-lacivertliler 36’da Talisca ile farkı ikiye çıkardı, 43’te Brezilyalı yıldız bir kez daha tabelayı değiştirdi ve Fenerbahçe ilk yarıyı rahat, kontrollü ve üretken bir oyunla 3-0 kapattı. Devrenin yıldızı tartışmasız Talisca’ydı. Son dönemde eleştirilen En-Nesyri ise kırmızı kartı aldırsa da ileri uçta yapması gerekenleri yine yapamadı, oysa bu tip bir maçta atacağı gollerle son haftalardaki imajını onarma şansı vardı.

İkinci yarıya skorun konforuyla giren Fenerbahçe’de İsmail Yüksek yerini Yiğit Efe Demir’e bıraktı. Genç oyuncuyu ilk kez merkezde izlerken Tedesco’nun güveni de tescillenmiş oldu. 65’te Talisca hat-trick’ini tamamladı; golde oyuna sonradan giren Levent Mercan’ın da payı büyüktü. Fenerbahçe; Ferencvaros, Galatasaray ve Başakşehir’le gelen üç maçlık beraberlik serisinin ardından Brann karşısında aldığı farklı galibiyetle nefes aldı. Bu skor yeni bir serinin başlangıcı olabilir. Sıradaki rakip Konyaspor ve Konya cephesinde rüzgarın tersten estiği malum. Avrupa’daki bu galibiyet hem ilk 8 hedefi için değerli bir hamle hem de lig yarışında itici güç. Ancak parantezi kapatmadan En-Nesyri meselesini yeniden açmak gerekiyor. Norveç’te ıslık ve baskı olmadan, takımının 10 kişilik rakibe karşı bu kadar rahat oynadığı ortamda gol bulamaması kaçırılmış büyük bir fırsat. Üstelik pozisyonlar da ayağına gelmişken... Bu tablo, ara transfer döneminde “gol atan bir santrfor”u listenin en tepesine yazmayı zorunlu kılıyor; aksi halde En-Nesyri’nin sahada olduğu her maçta bir başka oyuncunun yıldızlaşması gerekecek.