Peş peşe 3 cenaze! Annesine mezar yeri bakmaya giderken araçları dereye uçtu!

Giresun'un Bulancak ilçesinde dereye uçan otomobilin sürücüsü Emin Yılmaz (39) ile dayısı Raif Şimşek (61), hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre Şimşek’in yeğeni ile birlikte dün hayatını kaybeden annesi Ayşe Şimşek'in defnedileceği Kuzköy'e mezar yeri bakmaya gittikleri öğrenildi.

Kaza, sabah saatlerinde Kovanlık-Aydındere yolunda meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Emin Yılmaz’ın kontrolünden çıkan otomobil, Pazarsuyu Deresi’ne uçtu. Debisi yüksek olan derede araçtan savrulup, akıntıya kapılan sürücü Yılmaz gözden kaybolurken, yanındaki dayısı Raif Şimşek ise otomobilde sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arama kurtarama çalışması için dereye inen dalgıç ekipleri tarafından Emin Yılmaz'ın kaza yerine 2 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde araçta sıkışan Şimşek'in de hayatını kaybettiği belirlendi. Emin Yılmaz ve Raif Şimşek'in cenazeleri, Bulancak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti de kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.