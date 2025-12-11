11 Aralık 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Habertürk
        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Aralık 2025 - 17:02 Güncelleme: 11 Aralık 2025 - 17:06

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 11 Aralık 2025'in öne çıkan haberleri...

        * Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: TİSK yönetiminden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. Kefenin cebi yok. Dar dünyadan dar bekaya mal mülk değil, adalet, hakkaniyet, dürüstlük üzerine hayır duaları götüreceğiz

        * Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, dün gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun valizlerle apartmandan çıkış görüntüleri ortaya çıktı

        * NATO Genel Sekreteri Mark Rutte müttefik ülkelere uyarılarda bulundu: Rusya'nın bir sonraki hedefi biziz. Çok fazla kişi aciliyeti hissetmiyor. Ve çok fazla kişi zamanın bizim lehimizde olduğuna inanıyor. Öyle değil. Harekete geçme zamanı şimdi

        * Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper: Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou gündemde

        * Şiddet gördüğünü açıklayan Yıldız Asyalı, uzaklaştırma kararına rağmen eşi Mustafa Semih Demirci'nin yeniden kapısına geldiğini söyledi

