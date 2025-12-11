11 Aralık 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 11 Aralık 2025'in öne çıkan haberleri...

* Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: TİSK yönetiminden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. Kefenin cebi yok. Dar dünyadan dar bekaya mal mülk değil, adalet, hakkaniyet, dürüstlük üzerine hayır duaları götüreceğiz

* Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, dün gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun valizlerle apartmandan çıkış görüntüleri ortaya çıktı

* NATO Genel Sekreteri Mark Rutte müttefik ülkelere uyarılarda bulundu: Rusya'nın bir sonraki hedefi biziz. Çok fazla kişi aciliyeti hissetmiyor. Ve çok fazla kişi zamanın bizim lehimizde olduğuna inanıyor. Öyle değil. Harekete geçme zamanı şimdi

* Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper: Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou gündemde

* Şiddet gördüğünü açıklayan Yıldız Asyalı, uzaklaştırma kararına rağmen eşi Mustafa Semih Demirci'nin yeniden kapısına geldiğini söyledi