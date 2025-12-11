Habertürk
        Son dakika: İstanbul'da korkunç iddia! Hademe, müdürü zehirledi | Son dakika haberleri

        İstanbul'da korkunç iddia! Hademe, müdürü zehirledi

        Arnavutköy'de bir ilkokulda iddiaya göre temizlik personeli, okul müdürünü zehirlemeye çalıştı. Olayın fark edilmesinin ardından okul müdürü karakola giderek şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen temizlik görevlisi tutuklanırken, bahsi geçen bölge ve yemek üzerinde incelemeler yapılarak numuneler alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 10:24 Güncelleme: 11.12.2025 - 10:24
        Korkunç iddia! Hademe, müdürü zehirledi
        Arnavutköy Şeyh Şamil İlköğretim Okulu'nda iddiaya göre temizlik personeli, okul müdürünü zehirlemeye çalıştı. Temizlik personelinin, okulda pişecek olan tavuk yemeğine çamaşır suyu kattığı öne sürüldü. Olayın fark edilmesinin ardından okul müdürü karakola giderek şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen temizlik görevlisi tutuklanırken, bahsi geçen bölge ve yemek üzerinde incelemeler yapılarak numuneler alındı.

        TAVUĞUN İÇERİSİNE ÇAMAŞIR SUYU KOYDU

        İHA'daki habere göre olay; geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de bulunan Şeyh Şamil İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. İddiaya göre okulda görevli temizlik personeli Z.S., okul müdürü Y.B.'yi zehirlemek amacıyla öğle yemeğinde dondurucudan çıkartılarak tezgahtaki tencere konup pişirilecek tavuğun içerisine çamaşır suyu koydu.

        ŞİKAYETÇİ OLDU

        Durum kısa sürede fark edildi. Okul müdürü, zehirlenme şüphesiyle karakola giderek personel hakkında şikayetçi oldu.

        TEMİZLİK GÖREVLİSİ TUTUKLANDI

        Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        OKULDA İNCELEME YAPILDI

        Olay sonrası polis ekipleri, okulda inceleme yaptı. Tavuk yemeğinden numuneler alınarak laboratuvara gönderildi. Numuneler üzerinde kimyasal inceleme yapılacağı, olayın detaylarının inceleme sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.

