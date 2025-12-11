Habertürk
        Haberler Dünya Bulgaristan'da halk protesto etti, Başbakan Rosen Jelyazkov istifa etti | Dış Haberler

        Bulgaristan'da halk protesto etti, Başbakan Rosen Jelyazkov istifa etti

        Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, üçlü koalisyon hükümeti için muhalefetin önergesiyle yapılacak güven oylaması öncesinde istifa kararı aldı. Ülkede onlarca vatandaş haftalardır hükümeti protesto amacıyla sokaklardaydı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2025 - 15:54 Güncelleme: 11.12.2025 - 15:59
        Bulgaristan'da halk protesto etti, başbakan istifa etti
        Jelyazkov, parlamentoda yaptığı açıklamada, istifasına gerekçe olarak ülkede artan toplumsal memnuniyetsizliği gösterdi.

        Jelyazkov, hükümetinin ekonomik politikaları ve yolsuzlukla mücadele konusunda başarısız olduğu düşünülmesi nedeniyle haftalardır süren sokak protestolarının ardından hükümetinin istifasını sundu.

        Rosen Jelyazkov, "Toplumun beklentilerine uygun hareket etmek istiyoruz. İktidar halkın iradesinden doğar. İstifa çağrısını hem gençler hem de yaşlılar yükseltti. Bu vatandaş enerjisi desteklenmeli ve teşvik edilmelidir." ifadesini kullandı.

        İstifa, Bulgaristan'ın 1 Ocak'ta euro bölgesine katılmasından kısa bir süre önce geldi.

        #bulgaristan
