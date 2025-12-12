Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 ay önce evlenip peş peşe öldüler! Bu mutluluk artık yok | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        3 ay önce evlenip peş peşe öldüler! Bu mutluluk artık yok!

        Eskişehir'de, dört gün önce meydana gelen trafik kazasında, 3 ay önce evlendiği eşi Mert Özsöz'ü kaybeden ve kendisi de ağır yaralanan İrem Özsöz, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Çiftten geriye düğünde çekindiği fotoğraflar kaldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 09:41 Güncelleme: 12.12.2025 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 ay önce evlenip peş peşe öldüler! Bu mutluluk artık yok!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'de kaza, 8 Aralık tarihinde Ankara-Eskişehir arasında bulunan E90 kara yolunda meydana gelmiş, Mert Özsöz'ün kullandığı otomobil, TIR'a arkadan çarpmıştı.

        KOCA OLAY YERİNDE CAN VERMİŞTİ

        Çarpmanın şiddetiyle otomobil defalarca takla atmış, kazada otomobil sürücüsü Mert Özsöz olay yerinde hayatını kaybetmiş, eşi İrem Özsöz ile birlikte 2 kişi yaralanmıştı.

        ÜÇ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından araçtaki 1'i ağır 3 yaralı, sağlık ekipleri tarafından Polatlı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        İREM AĞIR YARALANMIŞTI

        Hayatını kaybeden Mert Özsöz'ün, 3 ay önce evlendiği ve kazada ağır yaralanan eşi İrem Özsöz ilk olarak Polatlı Devlet Hastanesi'ne, ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        MUTLULUK FOTOĞRAFLARDA KALDI

        Burada tedavisi devam eden genç kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 5 yıldır tanışan ve 3 aylık evli olan çiçeği burnundaki çiftten geriye düğünde çekindiği fotoğraflar kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Eskişehir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Annesi, babası ve ağabeyini öldürmüştü! Silahın ses desibelini araştırmış!
        Annesi, babası ve ağabeyini öldürmüştü! Silahın ses desibelini araştırmış!
        Gürcistan'da düşen Herkül uçağıyla ilgili son durum
        Gürcistan'da düşen Herkül uçağıyla ilgili son durum
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        G.Saray Antalyaspor deplasmanında!
        G.Saray Antalyaspor deplasmanında!
        "Kendimi sınırsız hissediyorum"
        "Kendimi sınırsız hissediyorum"
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Yol kan gölüne döndü: 4 ölü, 5 yaralı!
        Yol kan gölüne döndü: 4 ölü, 5 yaralı!
        Bakan Şimşek tarih verdi
        Bakan Şimşek tarih verdi
        Parkta çocuk cinayeti! Katil 16 maktul 15 yaşında!
        Parkta çocuk cinayeti! Katil 16 maktul 15 yaşında!
        9 üniversiteye yeni rektör atandı
        9 üniversiteye yeni rektör atandı
        Norveç'te Fener destanı!
        Norveç'te Fener destanı!
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        İlginç yılbaşı gelenekleri
        İlginç yılbaşı gelenekleri
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"