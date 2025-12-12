3 ay önce evlenip peş peşe öldüler! Bu mutluluk artık yok!

Eskişehir'de kaza, 8 Aralık tarihinde Ankara-Eskişehir arasında bulunan E90 kara yolunda meydana gelmiş, Mert Özsöz'ün kullandığı otomobil, TIR'a arkadan çarpmıştı.

KOCA OLAY YERİNDE CAN VERMİŞTİ

Çarpmanın şiddetiyle otomobil defalarca takla atmış, kazada otomobil sürücüsü Mert Özsöz olay yerinde hayatını kaybetmiş, eşi İrem Özsöz ile birlikte 2 kişi yaralanmıştı.

ÜÇ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından araçtaki 1'i ağır 3 yaralı, sağlık ekipleri tarafından Polatlı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İREM AĞIR YARALANMIŞTI

Hayatını kaybeden Mert Özsöz'ün, 3 ay önce evlendiği ve kazada ağır yaralanan eşi İrem Özsöz ilk olarak Polatlı Devlet Hastanesi'ne, ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

MUTLULUK FOTOĞRAFLARDA KALDI

Burada tedavisi devam eden genç kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 5 yıldır tanışan ve 3 aylık evli olan çiçeği burnundaki çiftten geriye düğünde çekindiği fotoğraflar kaldı.